Цена на золото обновила рекорд - 23.01.2026
Цена на золото обновила рекорд
2026-01-23T08:42+0300
2026-01-23T08:42+0300
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу утром, обновляя рекордные уровни выше 4 960 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Аналитики, помимо угроз независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США, отмечают геополитические риски. По состоянию на 8.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 44,91 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,91%, - до 4 958,31 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель обновил максимум в 4 969,69 доллара. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,38% - до 98,6 доллара за унцию, также в ходе торгов обновив максимум в 99,19 доллара. "Золото переживает устойчивую переоценку на фоне появления трещин в основанном на правилах порядке, сложившемся после Второй мировой войны", - приводит агентство Блумберг мнение руководителя отдела макростратегии в Азии в J.P. Morgan Private Bank Юйсюань Тана (Yuxuan Tang). "Инвесторы все чаще рассматривают золото как надежную защиту от этих трудно поддающихся количественной оценке рисков", - добавляет аналитик. Трейдеры следят за действиями США по отношению к Гренландии. В среду на форуме в Давосе президент США Дональд Трамп уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность. Президент США также отмечал, что по итогам его встречи с генсеком НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения в отношении острова. Рынки также оценивают угрозы независимости ФРС. Полномочия главы регулятора Джерома Пауэлла заканчиваются в мае, Трамп призывал к его отставке за слишком медленное снижение процентной ставки, но сам не уволил главу ФРС на фоне возможной критики об отсутствии независимости в работе структуры. Президент США обещал объявить кандидата на пост в ближайшее время, намекая на прошлой неделе на руководителя национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета.
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу утром, обновляя рекордные уровни выше 4 960 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Аналитики, помимо угроз независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США, отмечают геополитические риски.
По состоянию на 8.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 44,91 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,91%, - до 4 958,31 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель обновил максимум в 4 969,69 доллара.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 2,38% - до 98,6 доллара за унцию, также в ходе торгов обновив максимум в 99,19 доллара.
"Золото переживает устойчивую переоценку на фоне появления трещин в основанном на правилах порядке, сложившемся после Второй мировой войны", - приводит агентство Блумберг мнение руководителя отдела макростратегии в Азии в J.P. Morgan Private Bank Юйсюань Тана (Yuxuan Tang).
"Инвесторы все чаще рассматривают золото как надежную защиту от этих трудно поддающихся количественной оценке рисков", - добавляет аналитик.
Трейдеры следят за действиями США по отношению к Гренландии. В среду на форуме в Давосе президент США Дональд Трамп уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность. Президент США также отмечал, что по итогам его встречи с генсеком НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения в отношении острова.
Рынки также оценивают угрозы независимости ФРС. Полномочия главы регулятора Джерома Пауэлла заканчиваются в мае, Трамп призывал к его отставке за слишком медленное снижение процентной ставки, но сам не уволил главу ФРС на фоне возможной критики об отсутствии независимости в работе структуры.
Президент США обещал объявить кандидата на пост в ближайшее время, намекая на прошлой неделе на руководителя национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета.
 
