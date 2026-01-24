https://1prime.ru/20260124/avia-866866993.html
Компания Transavia отменила рейсы в Дубай из-за политической напряженности
происшествия
бизнес
дубай
персидский залив
иран
мид
klm
ГААГА, 24 янв - ПРАЙМ. Нидерландская бюджетная авиакомпания Transavia сообщила в субботу об отмене рейсов в Дубай и полетов над странами Персидского залива из-за геополитической напряженности. "В связи с геополитической ситуацией в Иране, Ираке и Израиле, мы временно и в качестве меры предосторожности приостанавливаем полеты через воздушное пространство этих стран и ряда других стран Персидского залива. Поэтому все рейсы в/из Дубая отменены до понедельника, 26 января", - говорится в заявлении на сайте перевозчика. В пятницу сообщалось, что нидерландская авиакомпания KLM решила приостановить полеты над Ираном, Ираком, Израилем и рядом стран Персидского залива из-за напряженности в регионе. Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил заявил в эфире NPO 2, что приостановка полетов KLM над рядом стран Ближнего Востока могла быть вызвана наращиванием войск в регионе и непредсказуемостью США.
