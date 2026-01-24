Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники в Бельгии занимаются вымогательством, выдавая себя за короля - 24.01.2026, ПРАЙМ
Мошенники в Бельгии занимаются вымогательством, выдавая себя за короля
Мошенники в Бельгии занимаются вымогательством, выдавая себя за короля
БРЮССЕЛЬ, 24 янв - ПРАЙМ. Мошенники в Бельгии, выдающие себя за короля бельгийцев Филиппа, занимаются вымогательством денег у членов королевской семьи, высокопоставленных представителей иностранных государств и бизнесменов, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на федеральную прокуратуру Бельгии. "(Через использование – ред.) электронных писем, телефонных звонков и даже видео, созданных с помощью искусственного интеллекта … мошенники выдают себя за короля бельгийцев Филиппа чтобы вымогать деньги у иностранных высокопоставленных лиц и бизнесменов. Жертвы тщательно отбираются с учетом их потенциальных связей с бельгийской королевской семьей", - говорится в материале. С начала 2025 года неизвестные мошенники использовали электронную почту, телефонные звонки и даже мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), чтобы выдавать себя либо за самого бельгийского монарха, либо за главу администрации короля Венсана Уссио, либо за главу бельгийской военной разведки (SGRS) генерал-майора Стефана Дютрона. Тогда мошенники собирали деньги якобы на выкуп бельгийских журналистов, якобы удерживаемых в Сирии, и связывались в основном с иностранными представителями и состоятельными бельгийскими семьями, близкими к королевской. При этом большинство их потенциальных жертв быстро поняли обман, и лишь в одном случае злоумышленникам все же перевели деньги, уточняет Франс Пресс. В январе 2026 года бельгийские правоохранители зафиксировали новую волну активности мошенников, выдающих себя за короля и его приближенных. На сей раз злоумышленники связывались преимущественно с бельгийскими бизнесменами и предлагали им ссылку на некое "видеособеседование", на котором якобы присутствовал монарх. Бельгийские правоохранители, считают, что изображения этого "собеседования" с королем на самом деле являются видео, сгенерированными искусственным интеллектом, говорится в материале. После "видеособеседования с монархом" некоторым бизнесменам также приходили поддельные приглашения на несуществующий гала-ужин с просьбой сделать пожертвование или даже выступить в роли спонсора этого мероприятия, которое на самом деле никто не организовывал, сообщает AFP*. По итогам этих инцидентов правоохранители начали расследование, которое ведут прокуратура Бельгии и специализированные службы федеральной полиции, уточняет Франс Пресс.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мошенники в Бельгии занимаются вымогательством, выдавая себя за короля

БРЮССЕЛЬ, 24 янв - ПРАЙМ. Мошенники в Бельгии, выдающие себя за короля бельгийцев Филиппа, занимаются вымогательством денег у членов королевской семьи, высокопоставленных представителей иностранных государств и бизнесменов, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на федеральную прокуратуру Бельгии.
"(Через использование – ред.) электронных писем, телефонных звонков и даже видео, созданных с помощью искусственного интеллекта … мошенники выдают себя за короля бельгийцев Филиппа чтобы вымогать деньги у иностранных высокопоставленных лиц и бизнесменов. Жертвы тщательно отбираются с учетом их потенциальных связей с бельгийской королевской семьей", - говорится в материале.
С начала 2025 года неизвестные мошенники использовали электронную почту, телефонные звонки и даже мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), чтобы выдавать себя либо за самого бельгийского монарха, либо за главу администрации короля Венсана Уссио, либо за главу бельгийской военной разведки (SGRS) генерал-майора Стефана Дютрона. Тогда мошенники собирали деньги якобы на выкуп бельгийских журналистов, якобы удерживаемых в Сирии, и связывались в основном с иностранными представителями и состоятельными бельгийскими семьями, близкими к королевской. При этом большинство их потенциальных жертв быстро поняли обман, и лишь в одном случае злоумышленникам все же перевели деньги, уточняет Франс Пресс.
В январе 2026 года бельгийские правоохранители зафиксировали новую волну активности мошенников, выдающих себя за короля и его приближенных. На сей раз злоумышленники связывались преимущественно с бельгийскими бизнесменами и предлагали им ссылку на некое "видеособеседование", на котором якобы присутствовал монарх. Бельгийские правоохранители, считают, что изображения этого "собеседования" с королем на самом деле являются видео, сгенерированными искусственным интеллектом, говорится в материале.
После "видеособеседования с монархом" некоторым бизнесменам также приходили поддельные приглашения на несуществующий гала-ужин с просьбой сделать пожертвование или даже выступить в роли спонсора этого мероприятия, которое на самом деле никто не организовывал, сообщает AFP*.
По итогам этих инцидентов правоохранители начали расследование, которое ведут прокуратура Бельгии и специализированные службы федеральной полиции, уточняет Франс Пресс.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
