Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после схода вагонов с углем - 24.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260124/delo-866853954.html
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после схода вагонов с углем
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после схода вагонов с углем - 24.01.2026, ПРАЙМ
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после схода вагонов с углем
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения возбуждено в Хабаровском крае после схода 20 вагонов грузового поезда с углем, сообщает Восточное... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T03:24+0300
2026-01-24T03:24+0300
бизнес
россия
хабаровский край
рф
приморский край
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866853954.jpg?1769214245
ХАБАРОВСК, 24 янв - ПРАЙМ. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения возбуждено в Хабаровском крае после схода 20 вагонов грузового поезда с углем, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. "Сегодня на станции Корфовская (поселок Корфовский) Дальневосточной железной дороги произошел сход 20 вагонов с углем с последующим опрокидыванием. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба)", - сообщает ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что движение поездов приостановлено в обоих направлениях. Сообщается также о нанесенном ущербе на сумму более миллиона рублей. Пострадавших нет. По данным Дальневосточной прокуратуры, ЧП произошло в субботу утром. Состав с углем следовал на станцию Находка-Восточная в Приморский край. Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады и содержанию пути в нормативном состоянии.
хабаровский край
рф
приморский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, хабаровский край, рф, приморский край, ск рф
Бизнес, РОССИЯ, Хабаровский край, РФ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, СК РФ
03:24 24.01.2026
 
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после схода вагонов с углем

СК возбудил дело после схода 20 вагонов грузового поезда с углем в Хабаровском крае

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ХАБАРОВСК, 24 янв - ПРАЙМ. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения возбуждено в Хабаровском крае после схода 20 вагонов грузового поезда с углем, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
"Сегодня на станции Корфовская (поселок Корфовский) Дальневосточной железной дороги произошел сход 20 вагонов с углем с последующим опрокидыванием. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба)", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что движение поездов приостановлено в обоих направлениях.
Сообщается также о нанесенном ущербе на сумму более миллиона рублей. Пострадавших нет.
По данным Дальневосточной прокуратуры, ЧП произошло в субботу утром. Состав с углем следовал на станцию Находка-Восточная в Приморский край.
Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады и содержанию пути в нормативном состоянии.
 
БизнесРОССИЯХабаровский крайРФПРИМОРСКИЙ КРАЙСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала