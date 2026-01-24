https://1prime.ru/20260124/delo-866853954.html

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после схода вагонов с углем

2026-01-24T03:24+0300

ХАБАРОВСК, 24 янв - ПРАЙМ. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения возбуждено в Хабаровском крае после схода 20 вагонов грузового поезда с углем, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. "Сегодня на станции Корфовская (поселок Корфовский) Дальневосточной железной дороги произошел сход 20 вагонов с углем с последующим опрокидыванием. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба)", - сообщает ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что движение поездов приостановлено в обоих направлениях. Сообщается также о нанесенном ущербе на сумму более миллиона рублей. Пострадавших нет. По данным Дальневосточной прокуратуры, ЧП произошло в субботу утром. Состав с углем следовал на станцию Находка-Восточная в Приморский край. Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады и содержанию пути в нормативном состоянии.

