В Раде сделали серьезное заявление из-за переговоров в Абу-Даби
Дмитрук заявил, что мир на Украине возможен исключительно без Зеленского
Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский тормозит процесс заключения мира, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Я говорю это не впервые и повторяю снова: Зеленский и мир - понятия несовместимые. Зеленский - это война. Его власть существует только в условиях войны", — говорится в публикации.
Депутат отметил, что Украине необходим реальный политический переход, восстановление политического поля, легитимные процессы и власть, работающая в интересах народа, а не собственного выживания.
Заседание трехсторонней группы состоялось вчера в Абу-Даби. На переговоры отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
В ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.
