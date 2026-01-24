Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде сделали серьезное заявление из-за переговоров в Абу-Даби - 24.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260124/dmitruk-866860159.html
В Раде сделали серьезное заявление из-за переговоров в Абу-Даби
В Раде сделали серьезное заявление из-за переговоров в Абу-Даби - 24.01.2026, ПРАЙМ
В Раде сделали серьезное заявление из-за переговоров в Абу-Даби
Владимир Зеленский тормозит процесс заключения мира, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Я говорю это не впервые и повторяю... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T10:00+0300
2026-01-24T10:00+0300
владимир зеленский
абу-даби
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/82384/64/823846453_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_ca8d4e8225371515303bac5163496ee5.jpg
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский тормозит процесс заключения мира, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Я говорю это не впервые и повторяю снова: Зеленский и мир - понятия несовместимые. Зеленский - это война. Его власть существует только в условиях войны", — говорится в публикации.Депутат отметил, что Украине необходим реальный политический переход, восстановление политического поля, легитимные процессы и власть, работающая в интересах народа, а не собственного выживания.Заседание трехсторонней группы состоялось вчера в Абу-Даби. На переговоры отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.В ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.
https://1prime.ru/20260114/zelenskiy-866468771.html
https://1prime.ru/20260124/orban-866859646.html
абу-даби
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82384/64/823846453_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_db1cc72f2bf5b97cb34131e606eb842a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, абу-даби, украина
Владимир Зеленский, Абу-Даби, УКРАИНА
10:00 24.01.2026
 
В Раде сделали серьезное заявление из-за переговоров в Абу-Даби

Дмитрук заявил, что мир на Украине возможен исключительно без Зеленского

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский тормозит процесс заключения мира, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

"Я говорю это не впервые и повторяю снова: Зеленский и мир - понятия несовместимые. Зеленский - это война. Его власть существует только в условиях войны", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Зеленский сделал истеричное заявление о конфликте на Украине
14 января, 09:21
Депутат отметил, что Украине необходим реальный политический переход, восстановление политического поля, легитимные процессы и власть, работающая в интересах народа, а не собственного выживания.

Заседание трехсторонней группы состоялось вчера в Абу-Даби. На переговоры отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.

В ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Орбан сделал громкое заявление об Украине
09:47
 
Владимир ЗеленскийАбу-ДабиУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала