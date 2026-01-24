В Раде сделали серьезное заявление из-за переговоров в Абу-Даби

https://1prime.ru/20260124/dmitruk-866860159.html

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский тормозит процесс заключения мира, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Я говорю это не впервые и повторяю снова: Зеленский и мир - понятия несовместимые. Зеленский - это война. Его власть существует только в условиях войны", — говорится в публикации.Депутат отметил, что Украине необходим реальный политический переход, восстановление политического поля, легитимные процессы и власть, работающая в интересах народа, а не собственного выживания.Заседание трехсторонней группы состоялось вчера в Абу-Даби. На переговоры отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.В ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.

