В России выросло число погибших в авариях по вине начинающих водителей
В России выросло число погибших в авариях по вине начинающих водителей - 24.01.2026, ПРАЙМ
В России выросло число погибших в авариях по вине начинающих водителей
24.01.2026
2026-01-24T09:37+0300
2026-01-24T09:37+0300
2026-01-24T09:37+0300
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Число погибших в дорожных авариях, произошедших по вине начинающих водителей, за несколько лет выросло в России на 19,8%, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно документу, по сравнению с показателями 2022 года зафиксировано увеличение числа погибших по вине начинающих водителей на 19,8%. В 2024 году ДТП, устроенные новичками, унесли жизни 812 человек. Вместе с тем начинающие водители становятся виновниками в среднем семи из десяти ДТП. Кроме того, согласно документу, в России также увеличилось число погибших в авариях, которые произошли по вине водителей-иностранцев: в 2024 году погибло 526 человек - на 22% больше, чем в 2021 году.
В России выросло число погибших в авариях по вине начинающих водителей
Число погибших в ДТП по вине начинающих водителей выросло на 19,8%
