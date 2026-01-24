https://1prime.ru/20260124/ekspert-866855031.html
Эксперт оценил визит Колокольцева на Кубу
Эксперт оценил визит Колокольцева на Кубу
ГАВАНА, 24 янв - ПРАЙМ. Недавний визит на Кубу министра внутренних дел России Владимира Колокольцева говорит об укреплении двустороннего союза, прежде всего в сфере безопасности, заявил РИА Новости исследователь Йосмани Фернандес Пачеко.
"В контексте агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы этот визит может свидетельствовать об усилении союза, отношений с Россией и, в частности, о закреплении сотрудничества в сфере безопасности", - сказал профессор Высшего института международных отношений имени доктора Рауля Роа Гарсиа.
В этой связи он напомнил о заявлениях президента России Владимира Путина, который подчеркивал, что Москва и Гавана поддерживают "по-настоящему прочные и дружественные отношения".
По его словам, укрепление союза имеет особое значение в условиях "растущей угрозы со стороны США", на фоне заявлений президента Дональда Трампа в адрес Кубы после военной операции в Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.
Как ранее сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в ходе визита Колокольцев подчеркнул тесные связи РФ и Кубы на фоне беспрецедентного санкционного давления Запада, а насыщенная программа контактов в Гаване подтвердила высокий уровень политического диалога и союзнический характер отношений.
Министр внутренних дел России провел встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и экс-главой государства Раулем Кастро, а также обсудил с кубинским руководством вопросы безопасности и правоохранительного сотрудничества. В рамках визита Колокольцев почтил память кубинских бойцов, погибших в Венесуэле, и подтвердил намерение Москвы продолжать конструктивное взаимодействие с Гаваной.
