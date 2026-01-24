Эксперт рассказал, как защитить данные пользователей VPN

https://1prime.ru/20260124/ekspert-866855442.html
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Бесплатные сервисы VPN часто отслеживают действия и собирают данные о своих пользователях, затем зарабатывая на их продаже, в том числе злоумышленникам, рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель "Rodin.Capital" Алексей Родин.
"При неразумном и невдумчивом использовании VPN-сервисы могут представлять угрозу и подвергать пользователя риска мошеннических действий с ним. ... Находясь вне юрисдикции нашей страны, такие сервисы не соблюдают закон о защите персональных данных, и, следовательно, могут безнаказанно "сливать" информацию злоумышленникам", - сообщил он.
По словам эксперта, при правильной организации работы через этот сервис все данные пользователя должны быть зашифрованы и недоступны никому.
Кроме того, Родин посоветовал не заходить в интернет-банки и не совершать платежи с VPN. Фактически, при включенном VPN, трафик может быть перехвачен мошенниками, которые могут использовать полученную информацию в своих целях. К рискам можно отнести кражу паролей и платежной информации, перехват нажатия клавиш и скриншотов экрана.
"Так что совет простой: собираясь расплачиваться в интернете, отключайте VPN-сервис", - заключил Родин.
