Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уничтожает себя". На Западе рассказали о результатах ненависти к русским - 24.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260124/evropa-866854333.html
"Уничтожает себя". На Западе рассказали о результатах ненависти к русским
"Уничтожает себя". На Западе рассказали о результатах ненависти к русским - 24.01.2026, ПРАЙМ
"Уничтожает себя". На Западе рассказали о результатах ненависти к русским
Россия не стремится нанести поражение Европе, но и не мешает ее самоуничтожению, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T03:48+0300
2026-01-24T03:48+0300
политика
россия
европа
украина
франция
александр стубб
эммануэль макрон
дмитрий песков
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/19/828661996_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_434a22447bd6782c8205b668ae272a22.jpg
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Россия не стремится нанести поражение Европе, но и не мешает ее самоуничтожению, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов."Россия не стремится к стратегическому поражению Европы. &lt;…&gt; Но Европа сама себя уничтожает. Одна из главных стратегических хитростей заключается в том, чтобы не мешать противнику, пока он совершает ошибку. &lt;…&gt; Невозможно разговаривать с представителями Западной Европы, потому что большинство из них ненавидят русских", — заявил он.Кроме того, Мартьянов отметил, что события в Украине наглядно показывают, что западное оружие проигрывает российским системам."НАТО беззащитна. Достаточно взглянуть на Киев, на видео, где видно, как летит российская крылатая ракета большой дальности и ей явно весело. ЗРК Patriot пытается ее сбить и не может. Ее невозможно перехватить. &lt;…&gt; Она просто поражает цель. &lt;…&gt; Чтобы понять, почему в Европе вдруг захотели вести переговоры с Россией, достаточно посмотреть на потери Вооруженных сил Украины. Они довольно стандартные — около 1300 в день", — подчеркнул Мартьянов.Согласно данным Минобороны, за последнюю неделю потери ВСУ на всех направлениях СВО превысили 8810 военнослужащих. Также Украина лишилась девяти танков, среди которых один немецкий Leopard, 116 боевых бронированных машин, 75 артиллерийских установок. Были уничтожены 36 систем радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 71 склад боеприпасов, топлива и прочих ресурсов.На прошлой неделе издание Politico сообщило, что правительства стран Евросоюза, включая Францию и Италию, давят на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их в мирном процессе на Украине. В качестве одного из кандидатов рассматривается глава Финляндии Александр Стубб.В декабре президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что европейским государствам следует возобновить диалог с российскими властями. Представитель Кремля Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что возможные встречи между лидерами двух стран должны стремиться к взаимопониманию, а не к чтению нотаций.
https://1prime.ru/20260119/rossiya-866666842.html
европа
украина
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/19/828661996_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_321151a870cc7ddf4b8c4e9c79263f17.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, европа, украина, франция, александр стубб, эммануэль макрон, дмитрий песков, ес, нато, всу
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Александр Стубб, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, ЕС, НАТО, ВСУ
03:48 24.01.2026
 
"Уничтожает себя". На Западе рассказали о результатах ненависти к русским

Аналитик Марьтянов: Россия не стремится разрушить ЕС, он делает это сам

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Россия не стремится нанести поражение Европе, но и не мешает ее самоуничтожению, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов.
"Россия не стремится к стратегическому поражению Европы. <…> Но Европа сама себя уничтожает. Одна из главных стратегических хитростей заключается в том, чтобы не мешать противнику, пока он совершает ошибку. <…> Невозможно разговаривать с представителями Западной Европы, потому что большинство из них ненавидят русских", — заявил он.
Кроме того, Мартьянов отметил, что события в Украине наглядно показывают, что западное оружие проигрывает российским системам.
"НАТО беззащитна. Достаточно взглянуть на Киев, на видео, где видно, как летит российская крылатая ракета большой дальности и ей явно весело. ЗРК Patriot пытается ее сбить и не может. Ее невозможно перехватить. <…> Она просто поражает цель. <…> Чтобы понять, почему в Европе вдруг захотели вести переговоры с Россией, достаточно посмотреть на потери Вооруженных сил Украины. Они довольно стандартные — около 1300 в день", — подчеркнул Мартьянов.
Согласно данным Минобороны, за последнюю неделю потери ВСУ на всех направлениях СВО превысили 8810 военнослужащих. Также Украина лишилась девяти танков, среди которых один немецкий Leopard, 116 боевых бронированных машин, 75 артиллерийских установок. Были уничтожены 36 систем радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 71 склад боеприпасов, топлива и прочих ресурсов.
На прошлой неделе издание Politico сообщило, что правительства стран Евросоюза, включая Францию и Италию, давят на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их в мирном процессе на Украине. В качестве одного из кандидатов рассматривается глава Финляндии Александр Стубб.
В декабре президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что европейским государствам следует возобновить диалог с российскими властями. Представитель Кремля Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что возможные встречи между лидерами двух стран должны стремиться к взаимопониманию, а не к чтению нотаций.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
"Отравленные пилюли". СМИ раскрыли замысел ЕС против России из-за Украины
19 января, 14:18
 
ПолитикаРОССИЯЕВРОПАУКРАИНАФРАНЦИЯАлександр СтуббЭммануэль МакронДмитрий ПесковЕСНАТОВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала