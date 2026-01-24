https://1prime.ru/20260124/evropa-866854333.html

"Уничтожает себя". На Западе рассказали о результатах ненависти к русским

"Уничтожает себя". На Западе рассказали о результатах ненависти к русским - 24.01.2026, ПРАЙМ

"Уничтожает себя". На Западе рассказали о результатах ненависти к русским

24.01.2026

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Россия не стремится нанести поражение Европе, но и не мешает ее самоуничтожению, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов."Россия не стремится к стратегическому поражению Европы. <…> Но Европа сама себя уничтожает. Одна из главных стратегических хитростей заключается в том, чтобы не мешать противнику, пока он совершает ошибку. <…> Невозможно разговаривать с представителями Западной Европы, потому что большинство из них ненавидят русских", — заявил он.Кроме того, Мартьянов отметил, что события в Украине наглядно показывают, что западное оружие проигрывает российским системам."НАТО беззащитна. Достаточно взглянуть на Киев, на видео, где видно, как летит российская крылатая ракета большой дальности и ей явно весело. ЗРК Patriot пытается ее сбить и не может. Ее невозможно перехватить. <…> Она просто поражает цель. <…> Чтобы понять, почему в Европе вдруг захотели вести переговоры с Россией, достаточно посмотреть на потери Вооруженных сил Украины. Они довольно стандартные — около 1300 в день", — подчеркнул Мартьянов.Согласно данным Минобороны, за последнюю неделю потери ВСУ на всех направлениях СВО превысили 8810 военнослужащих. Также Украина лишилась девяти танков, среди которых один немецкий Leopard, 116 боевых бронированных машин, 75 артиллерийских установок. Были уничтожены 36 систем радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 71 склад боеприпасов, топлива и прочих ресурсов.На прошлой неделе издание Politico сообщило, что правительства стран Евросоюза, включая Францию и Италию, давят на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их в мирном процессе на Украине. В качестве одного из кандидатов рассматривается глава Финляндии Александр Стубб.В декабре президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что европейским государствам следует возобновить диалог с российскими властями. Представитель Кремля Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что возможные встречи между лидерами двух стран должны стремиться к взаимопониманию, а не к чтению нотаций.

