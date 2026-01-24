https://1prime.ru/20260124/evropa-866856003.html

"Нужно честно признать": на Западе предложили способ примирения с Россией

"Нужно честно признать": на Западе предложили способ примирения с Россией - 24.01.2026, ПРАЙМ

"Нужно честно признать": на Западе предложили способ примирения с Россией

24.01.2026

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Поскольку Соединенные Штаты дистанцировались от украинской ситуации, Европе необходимо попробовать восстановить связи с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала профессор Чикагского университета Джеффри Сакс."Европе нужна внешняя политика, но не лицемерная. Ей нужна настоящая внешняя политика, нужно честно признать, что США представляют угрозу. А еще Европа должна понять, что ей нужно вести дипломатические переговоры с Россией", — заявил профессор. По его мнению, основным фактором европейского кризиса стала непоследовательность в действиях Соединенных Штатов."США втянули Европу в этот конфликт, чтобы заполучить Украину. Теперь США отказались от этой цели и оставили Европу один на один с войной, сути которой они не понимают. Все это говорит о том, что Европа в глубоком замешательстве. И пока что европейские лидеры не говорят ничего внятного", — отметил Сакс.На прошлой неделе издание Politico заявило, что правительства ряда европейских стран, таких как Франция и Италия, оказывают давление на ЕС с целью введения должности переговорщика для представления их интересов в урегулировании конфликта на Украине. Одним из потенциальных кандидатов называют главу Финляндии Александра Стубба.В декабре президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что восстановление диалога с российским руководством было бы полезным для европейских стран. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что любые предполагаемые контакты между лидерами должны стремиться к взаимопониманию, а не к зачитыванию наставлений.

