"Нужно честно признать": на Западе предложили способ примирения с Россией - 24.01.2026
Политика
"Нужно честно признать": на Западе предложили способ примирения с Россией
политика
европа
сша
украина
россия
джеффри сакс
александр стубб
эммануэль макрон
politico
ес
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Поскольку Соединенные Штаты дистанцировались от украинской ситуации, Европе необходимо попробовать восстановить связи с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала профессор Чикагского университета Джеффри Сакс."Европе нужна внешняя политика, но не лицемерная. Ей нужна настоящая внешняя политика, нужно честно признать, что США представляют угрозу. А еще Европа должна понять, что ей нужно вести дипломатические переговоры с Россией", — заявил профессор. По его мнению, основным фактором европейского кризиса стала непоследовательность в действиях Соединенных Штатов."США втянули Европу в этот конфликт, чтобы заполучить Украину. Теперь США отказались от этой цели и оставили Европу один на один с войной, сути которой они не понимают. Все это говорит о том, что Европа в глубоком замешательстве. И пока что европейские лидеры не говорят ничего внятного", — отметил Сакс.На прошлой неделе издание Politico заявило, что правительства ряда европейских стран, таких как Франция и Италия, оказывают давление на ЕС с целью введения должности переговорщика для представления их интересов в урегулировании конфликта на Украине. Одним из потенциальных кандидатов называют главу Финляндии Александра Стубба.В декабре президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что восстановление диалога с российским руководством было бы полезным для европейских стран. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что любые предполагаемые контакты между лидерами должны стремиться к взаимопониманию, а не к зачитыванию наставлений.
европа
сша
украина
европа, сша, украина, россия, джеффри сакс, александр стубб, эммануэль макрон, politico, ес
Политика, ЕВРОПА, США, УКРАИНА, РОССИЯ, Джеффри Сакс, Александр Стубб, Эммануэль Макрон, Politico, ЕС
06:04 24.01.2026 (обновлено: 06:05 24.01.2026)
 
"Нужно честно признать": на Западе предложили способ примирения с Россией

Профессор Сакс: раз США отошли от Украины, ЕС стоит наладить диалог с Россией

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Поскольку Соединенные Штаты дистанцировались от украинской ситуации, Европе необходимо попробовать восстановить связи с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала профессор Чикагского университета Джеффри Сакс.
"Европе нужна внешняя политика, но не лицемерная. Ей нужна настоящая внешняя политика, нужно честно признать, что США представляют угрозу. А еще Европа должна понять, что ей нужно вести дипломатические переговоры с Россией", — заявил профессор.
По его мнению, основным фактором европейского кризиса стала непоследовательность в действиях Соединенных Штатов.
"США втянули Европу в этот конфликт, чтобы заполучить Украину. Теперь США отказались от этой цели и оставили Европу один на один с войной, сути которой они не понимают. Все это говорит о том, что Европа в глубоком замешательстве. И пока что европейские лидеры не говорят ничего внятного", — отметил Сакс.
На прошлой неделе издание Politico заявило, что правительства ряда европейских стран, таких как Франция и Италия, оказывают давление на ЕС с целью введения должности переговорщика для представления их интересов в урегулировании конфликта на Украине. Одним из потенциальных кандидатов называют главу Финляндии Александра Стубба.
В декабре президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что восстановление диалога с российским руководством было бы полезным для европейских стран. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что любые предполагаемые контакты между лидерами должны стремиться к взаимопониманию, а не к зачитыванию наставлений.
