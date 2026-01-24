https://1prime.ru/20260124/evropa-866856003.html
"Нужно честно признать": на Западе предложили способ примирения с Россией
"Нужно честно признать": на Западе предложили способ примирения с Россией - 24.01.2026, ПРАЙМ
"Нужно честно признать": на Западе предложили способ примирения с Россией
Поскольку Соединенные Штаты дистанцировались от украинской ситуации, Европе необходимо попробовать восстановить связи с Россией, такое мнение в эфире... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T06:04+0300
2026-01-24T06:04+0300
2026-01-24T06:05+0300
политика
европа
сша
украина
россия
джеффри сакс
александр стубб
эммануэль макрон
politico
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/19/828661996_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_434a22447bd6782c8205b668ae272a22.jpg
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Поскольку Соединенные Штаты дистанцировались от украинской ситуации, Европе необходимо попробовать восстановить связи с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала профессор Чикагского университета Джеффри Сакс."Европе нужна внешняя политика, но не лицемерная. Ей нужна настоящая внешняя политика, нужно честно признать, что США представляют угрозу. А еще Европа должна понять, что ей нужно вести дипломатические переговоры с Россией", — заявил профессор. По его мнению, основным фактором европейского кризиса стала непоследовательность в действиях Соединенных Штатов."США втянули Европу в этот конфликт, чтобы заполучить Украину. Теперь США отказались от этой цели и оставили Европу один на один с войной, сути которой они не понимают. Все это говорит о том, что Европа в глубоком замешательстве. И пока что европейские лидеры не говорят ничего внятного", — отметил Сакс.На прошлой неделе издание Politico заявило, что правительства ряда европейских стран, таких как Франция и Италия, оказывают давление на ЕС с целью введения должности переговорщика для представления их интересов в урегулировании конфликта на Украине. Одним из потенциальных кандидатов называют главу Финляндии Александра Стубба.В декабре президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что восстановление диалога с российским руководством было бы полезным для европейских стран. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что любые предполагаемые контакты между лидерами должны стремиться к взаимопониманию, а не к зачитыванию наставлений.
https://1prime.ru/20260119/rossiya-866666842.html
европа
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/19/828661996_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_321151a870cc7ddf4b8c4e9c79263f17.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, сша, украина, россия, джеффри сакс, александр стубб, эммануэль макрон, politico, ес
Политика, ЕВРОПА, США, УКРАИНА, РОССИЯ, Джеффри Сакс, Александр Стубб, Эммануэль Макрон, Politico, ЕС
"Нужно честно признать": на Западе предложили способ примирения с Россией
Профессор Сакс: раз США отошли от Украины, ЕС стоит наладить диалог с Россией
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ.
Поскольку Соединенные Штаты дистанцировались от украинской ситуации, Европе необходимо попробовать восстановить связи с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала
профессор Чикагского университета Джеффри Сакс.
"Европе нужна внешняя политика, но не лицемерная. Ей нужна настоящая внешняя политика, нужно честно признать, что США представляют угрозу. А еще Европа должна понять, что ей нужно вести дипломатические переговоры с Россией", — заявил профессор.
По его мнению, основным фактором европейского кризиса стала непоследовательность в действиях Соединенных Штатов.
"США втянули Европу в этот конфликт, чтобы заполучить Украину. Теперь США отказались от этой цели и оставили Европу один на один с войной, сути которой они не понимают. Все это говорит о том, что Европа в глубоком замешательстве. И пока что европейские лидеры не говорят ничего внятного", — отметил Сакс.
На прошлой неделе издание Politico заявило, что правительства ряда европейских стран, таких как Франция и Италия, оказывают давление на ЕС с целью введения должности переговорщика для представления их интересов в урегулировании конфликта на Украине. Одним из потенциальных кандидатов называют главу Финляндии Александра Стубба.
В декабре президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что восстановление диалога с российским руководством было бы полезным для европейских стран. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что любые предполагаемые контакты между лидерами должны стремиться к взаимопониманию, а не к зачитыванию наставлений.
"Отравленные пилюли". СМИ раскрыли замысел ЕС против России из-за Украины