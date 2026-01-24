https://1prime.ru/20260124/fedorov-866870189.html

СМИ раскритиковали министра обороны Украины из-за дерзких слов о России

СМИ раскритиковали министра обороны Украины из-за дерзких слов о России - 24.01.2026, ПРАЙМ

СМИ раскритиковали министра обороны Украины из-за дерзких слов о России

Провокационный план нового министра обороны Украины Михаила Федорова по "убийству россиян" неосуществим, пишет infoBRICS. | 24.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-24T23:24+0300

2026-01-24T23:24+0300

2026-01-24T23:24+0300

украина

всу

общество

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Провокационный план нового министра обороны Украины Михаила Федорова по "убийству россиян" неосуществим, пишет infoBRICS."Все соответствующие данные из различных источников, в том числе западных, свидетельствуют о том, что это фактически невозможно, так как российские вооруженные силы обладают огневой мощью, примерно в десять раз превосходящей возможности сил неонацистской хунты", — говорится в публикации.Кроме того, автор материала подчеркивает, что сам глава киевского режима не раз жаловался на тяжелые потери ВСУ, в том числе отмечал многократное превосходство России по количеству артиллерийских боеприпасов и самолетов."Он неоднократно сетовал, что его войска не могут выстоять в таких условиях", — напомнил обозреватель.На этой неделе Федоров заявил, что цифра в 50 тысяч убитых якобы заставит Россию пойти на мир.Резонансные слова нового министра обороны вызвали критику в Верховной раде: народный депутат Анна Скороход назвала планы Федорова "больной стратегией" и заявила, что Украине следует задуматься о мирном урегулировании конфликта.Ранее Скороход также говорила о ненависти украинцев к действующей власти и добавляла, что страной должны управлять профессионалы, а не "друзья или хорошие люди".Минобороны в начале января сообщило, что потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Кроме того, отметили в ведомстве, ВСУ продолжают отступать под натиском российских военных.

https://1prime.ru/20260124/zelenskiy-866869741.html

https://1prime.ru/20260124/vsu-866869475.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, общество , мировая экономика