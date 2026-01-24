Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскритиковали министра обороны Украины из-за дерзких слов о России - 24.01.2026
СМИ раскритиковали министра обороны Украины из-за дерзких слов о России
СМИ раскритиковали министра обороны Украины из-за дерзких слов о России - 24.01.2026, ПРАЙМ
СМИ раскритиковали министра обороны Украины из-за дерзких слов о России
Провокационный план нового министра обороны Украины Михаила Федорова по "убийству россиян" неосуществим, пишет infoBRICS. | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T23:24+0300
2026-01-24T23:24+0300
украина
всу
общество
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Провокационный план нового министра обороны Украины Михаила Федорова по "убийству россиян" неосуществим, пишет infoBRICS."Все соответствующие данные из различных источников, в том числе западных, свидетельствуют о том, что это фактически невозможно, так как российские вооруженные силы обладают огневой мощью, примерно в десять раз превосходящей возможности сил неонацистской хунты", — говорится в публикации.Кроме того, автор материала подчеркивает, что сам глава киевского режима не раз жаловался на тяжелые потери ВСУ, в том числе отмечал многократное превосходство России по количеству артиллерийских боеприпасов и самолетов."Он неоднократно сетовал, что его войска не могут выстоять в таких условиях", — напомнил обозреватель.На этой неделе Федоров заявил, что цифра в 50 тысяч убитых якобы заставит Россию пойти на мир.Резонансные слова нового министра обороны вызвали критику в Верховной раде: народный депутат Анна Скороход назвала планы Федорова "больной стратегией" и заявила, что Украине следует задуматься о мирном урегулировании конфликта.Ранее Скороход также говорила о ненависти украинцев к действующей власти и добавляла, что страной должны управлять профессионалы, а не "друзья или хорошие люди".Минобороны в начале января сообщило, что потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Кроме того, отметили в ведомстве, ВСУ продолжают отступать под натиском российских военных.
украина
ПРАЙМ
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
украина, всу, общество , мировая экономика
УКРАИНА, ВСУ, Общество , Мировая экономика
23:24 24.01.2026
 
СМИ раскритиковали министра обороны Украины из-за дерзких слов о России

InfoBRICS: замысел Федорова об убийстве россиян оказался нереальным

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Провокационный план нового министра обороны Украины Михаила Федорова по "убийству россиян" неосуществим, пишет infoBRICS.
"Все соответствующие данные из различных источников, в том числе западных, свидетельствуют о том, что это фактически невозможно, так как российские вооруженные силы обладают огневой мощью, примерно в десять раз превосходящей возможности сил неонацистской хунты", — говорится в публикации.
Кроме того, автор материала подчеркивает, что сам глава киевского режима не раз жаловался на тяжелые потери ВСУ, в том числе отмечал многократное превосходство России по количеству артиллерийских боеприпасов и самолетов.
"Он неоднократно сетовал, что его войска не могут выстоять в таких условиях", — напомнил обозреватель.
На этой неделе Федоров заявил, что цифра в 50 тысяч убитых якобы заставит Россию пойти на мир.
Резонансные слова нового министра обороны вызвали критику в Верховной раде: народный депутат Анна Скороход назвала планы Федорова "больной стратегией" и заявила, что Украине следует задуматься о мирном урегулировании конфликта.
Ранее Скороход также говорила о ненависти украинцев к действующей власти и добавляла, что страной должны управлять профессионалы, а не "друзья или хорошие люди".
Минобороны в начале января сообщило, что потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Кроме того, отметили в ведомстве, ВСУ продолжают отступать под натиском российских военных.
УКРАИНАВСУОбществоМировая экономика
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
