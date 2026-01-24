Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии назвали три условия для заключения мира с Россией - 24.01.2026
В Германии назвали три условия для заключения мира с Россией
В Германии назвали три условия для заключения мира с Россией - 24.01.2026, ПРАЙМ
В Германии назвали три условия для заключения мира с Россией
Украине неизбежно придется отказаться от членства в НАТО и размещения иностранных войск на ее территории, чтобы заключить мирное соглашение с Россией, приводит... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T07:55+0300
2026-01-24T07:55+0300
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Украине неизбежно придется отказаться от членства в НАТО и размещения иностранных войск на ее территории, чтобы заключить мирное соглашение с Россией, приводит немецкое издание Berliner Zeitung мнение австрийского политолога Герхарда Манготта. "Заключение мира в нынешнем положении с Россией возможно только в случае, если Украина готова к экстремальным уступкам... Он (Манготт - ред.) говорит об уступках территории, отказе от членства в НАТО и отказе от размещения внешних военных сил на территории Украины", - говорится в публикации газеты.  По словам Манготта, эти три условия неизбежны. "Все другое для России - совершенно неприемлемо, и я не вижу пространства для маневров для украинского руководства", - отметил эксперт, которого цитирует издание. В пятницу в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.  
07:55 24.01.2026
 
В Германии назвали три условия для заключения мира с Россией

B eitung: Украине придется отказаться от членства в НАТО, чтобы заключить мир с Россией

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Украине неизбежно придется отказаться от членства в НАТО и размещения иностранных войск на ее территории, чтобы заключить мирное соглашение с Россией, приводит немецкое издание Berliner Zeitung мнение австрийского политолога Герхарда Манготта.
"Заключение мира в нынешнем положении с Россией возможно только в случае, если Украина готова к экстремальным уступкам... Он (Манготт - ред.) говорит об уступках территории, отказе от членства в НАТО и отказе от размещения внешних военных сил на территории Украины", - говорится в публикации газеты.
 По словам Манготта, эти три условия неизбежны.
"Все другое для России - совершенно неприемлемо, и я не вижу пространства для маневров для украинского руководства", - отметил эксперт, которого цитирует издание.
В пятницу в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
 
 
