В Германии назвали три условия для заключения мира с Россией

2026-01-24T07:55+0300

экономика

общество

мировая экономика

украина

абу-даби

сша

владимир путин

нато

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Украине неизбежно придется отказаться от членства в НАТО и размещения иностранных войск на ее территории, чтобы заключить мирное соглашение с Россией, приводит немецкое издание Berliner Zeitung мнение австрийского политолога Герхарда Манготта. "Заключение мира в нынешнем положении с Россией возможно только в случае, если Украина готова к экстремальным уступкам... Он (Манготт - ред.) говорит об уступках территории, отказе от членства в НАТО и отказе от размещения внешних военных сил на территории Украины", - говорится в публикации газеты. По словам Манготта, эти три условия неизбежны. "Все другое для России - совершенно неприемлемо, и я не вижу пространства для маневров для украинского руководства", - отметил эксперт, которого цитирует издание. В пятницу в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.

2026

