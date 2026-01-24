Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава FCC США выразил опасения из-за возможного приобретения WBD Netflix - 24.01.2026
Глава FCC США выразил опасения из-за возможного приобретения WBD Netflix
Председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр в интервью агентству Блумберг выразил опасения из-за возможного приобретения компании Warner... | 24.01.2026
ВАШИНГТОН, 24 янв - ПРАЙМ. Председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр в интервью агентству Блумберг выразил опасения из-за возможного приобретения компании Warner Bros. Discovery (WBD) стриминговым сервисом Netflix. В декабре 2025 года Warner Bros. Discovery, Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix. Затем Netflix сообщил о заключении договора о приобретении всех активов Warner Bros. за 27,75 доллара на акцию или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда. "В связи с этой сделкой (приобретением WBD Netflix - ред.) высказываются обоснованные опасения по поводу конкуренции, а также из-за огромных масштабов и уровня консолидации, которые наблюдаются на рынке стриминговых сервисов", - сказал Карр. Как передало агентство, при этом Карра не так сильно беспокоит возможная покупка WBD компанией Paramount, поскольку рыночная доля ее стримингового сервиса Paramount+ значительно меньше. Медиахолдинг Paramount Skydance в декабре 2025 года также выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях: за 108 миллиардов долларов. Однако совет директоров Warner Bros. Discovery порекомендовал акционерам отклонить предложение Paramount Skydance и поддержать слияние с Netflix. Paramount, несмотря на это, подтвердил свое намерение купить компанию. Сооснователь Oracle Ларри Эллисон, отец гендиректора Paramount Skydance Дэвида Эллисона, 22 декабря 2025 года согласился предоставить безотзывную личную гарантию на сумму в 40,4 миллиарда долларов в рамках акционерного финансирования предложения о покупке Warner Bros. Paramount также пообещал в новом предложении больше гибкости в промежуточных операциях, а также заявил о готовности увеличить свой штраф за расторжение сделки с 5 миллиардов долларов до 5,8 миллиарда.
01:29 24.01.2026
 
Глава FCC США выразил опасения из-за возможного приобретения WBD Netflix

Глава FCC США Карр выразил опасения из-за возможного приобретения WBD Netflix

ВАШИНГТОН, 24 янв - ПРАЙМ. Председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр в интервью агентству Блумберг выразил опасения из-за возможного приобретения компании Warner Bros. Discovery (WBD) стриминговым сервисом Netflix.
В декабре 2025 года Warner Bros. Discovery, Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix. Затем Netflix сообщил о заключении договора о приобретении всех активов Warner Bros. за 27,75 доллара на акцию или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда.
"В связи с этой сделкой (приобретением WBD Netflix - ред.) высказываются обоснованные опасения по поводу конкуренции, а также из-за огромных масштабов и уровня консолидации, которые наблюдаются на рынке стриминговых сервисов", - сказал Карр.
Как передало агентство, при этом Карра не так сильно беспокоит возможная покупка WBD компанией Paramount, поскольку рыночная доля ее стримингового сервиса Paramount+ значительно меньше.
Медиахолдинг Paramount Skydance в декабре 2025 года также выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях: за 108 миллиардов долларов. Однако совет директоров Warner Bros. Discovery порекомендовал акционерам отклонить предложение Paramount Skydance и поддержать слияние с Netflix. Paramount, несмотря на это, подтвердил свое намерение купить компанию.
Сооснователь Oracle Ларри Эллисон, отец гендиректора Paramount Skydance Дэвида Эллисона, 22 декабря 2025 года согласился предоставить безотзывную личную гарантию на сумму в 40,4 миллиарда долларов в рамках акционерного финансирования предложения о покупке Warner Bros. Paramount также пообещал в новом предложении больше гибкости в промежуточных операциях, а также заявил о готовности увеличить свой штраф за расторжение сделки с 5 миллиардов долларов до 5,8 миллиарда.
 
