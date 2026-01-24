Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ДТЭК назвал энергетическую ситуацию на Украине катастрофической - 24.01.2026
Глава ДТЭК назвал энергетическую ситуацию на Украине катастрофической
Глава ДТЭК назвал энергетическую ситуацию на Украине катастрофической - 24.01.2026, ПРАЙМ
Глава ДТЭК назвал энергетическую ситуацию на Украине катастрофической
Глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал энергетическую ситуацию в стране катастрофической. | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T06:22+0300
2026-01-24T06:22+0300
энергетика
экономика
киев
виталий кличко
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал энергетическую ситуацию в стране катастрофической. Киевский мэр Виталий Кличко уже несколько раз за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе. "Мы близки к гуманитарной катастрофе", - приводит слова Тимченко агентство Рейтер. По его словам, люди получают электричество на три-четыре часа, после чего оно снова пропадает на 10-15 часов. "У нас есть многоквартирные дома, которые стоят без отопления неделями", - добавил он. Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Киев фактически лишился энергогенерирующих мощностей и снабжается электричеством только извне.
киев, виталий кличко
Энергетика, Экономика, Киев, Виталий Кличко
06:22 24.01.2026
 
Глава ДТЭК назвал энергетическую ситуацию на Украине катастрофической

Глава ДТЭК Тимченко: энергетическая ситуация на Украине близка к гуманитарной катастрофе

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал энергетическую ситуацию в стране катастрофической.
Киевский мэр Виталий Кличко уже несколько раз за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе.
"Мы близки к гуманитарной катастрофе", - приводит слова Тимченко агентство Рейтер.
По его словам, люди получают электричество на три-четыре часа, после чего оно снова пропадает на 10-15 часов.
"У нас есть многоквартирные дома, которые стоят без отопления неделями", - добавил он.
Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Киев фактически лишился энергогенерирующих мощностей и снабжается электричеством только извне.
 
ЭнергетикаЭкономикаКиевВиталий Кличко
 
 
