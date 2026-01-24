https://1prime.ru/20260124/glava-866856283.html
Глава ДТЭК назвал энергетическую ситуацию на Украине катастрофической
2026-01-24T06:22+0300
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал энергетическую ситуацию в стране катастрофической.
Киевский мэр Виталий Кличко уже несколько раз за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе.
"Мы близки к гуманитарной катастрофе", - приводит слова Тимченко агентство Рейтер.
По его словам, люди получают электричество на три-четыре часа, после чего оно снова пропадает на 10-15 часов.
"У нас есть многоквартирные дома, которые стоят без отопления неделями", - добавил он.
Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Киев фактически лишился энергогенерирующих мощностей и снабжается электричеством только извне.
Энергетика, Экономика, Киев, Виталий Кличко
