Глава ДТЭК назвал энергетическую ситуацию на Украине катастрофической

2026-01-24T06:22+0300

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал энергетическую ситуацию в стране катастрофической. Киевский мэр Виталий Кличко уже несколько раз за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе. "Мы близки к гуманитарной катастрофе", - приводит слова Тимченко агентство Рейтер. По его словам, люди получают электричество на три-четыре часа, после чего оно снова пропадает на 10-15 часов. "У нас есть многоквартирные дома, которые стоят без отопления неделями", - добавил он. Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Киев фактически лишился энергогенерирующих мощностей и снабжается электричеством только извне.

