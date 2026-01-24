https://1prime.ru/20260124/gosduma-866853628.html

В Госдуме рассказали, как увеличить размер маткапитала в 2026 году

В Госдуме рассказали, как увеличить размер маткапитала в 2026 году

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Семьи, которые обратятся за получением сертификата на материнский капитал после 1 февраля, получат проиндексированную сумму, даже если ребенок родился раньше этой даты, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. "Размер материнского капитала определяется не датой рождения ребенка, а датой обращения семьи за сертификатом. Такой порядок прямо вытекает из положений Федерального закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Индексация материнского капитала проводится ежегодно с 1 февраля в соответствии с решениями правительства Российской Федерации. Поэтому если семья обращается за сертификатом уже после этой даты, применяется проиндексированный размер выплаты, даже если ребенок родился ранее", - сказал Якубовский. Парламентарий уточнил, что данный механизм закреплен законодательно и изначально направлен на учет актуальных социально-экономических условий. "В результате для всех семей действуют единые и понятные правила получения господдержки, без привязки к конкретным дням рождения ребенка. Такой подход обеспечивает равенство получателей и позволяет семье получить поддержку в наиболее актуальном для нее размере", - заключил он. Ранее в пресс-службе Минтруда РФ сообщили, что размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет почти до 729 тысяч рублей, на второго ребенка в случае, если семья не забирала материнский капитал на первого, он составит 963 тысячи рублей.

