В Госдуме рассказали, как получить перерасчет за отопление

2026-01-24T03:42+0300

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Жильцы имеют право получить перерасчет за некачественное отопление, если температура в квартире ниже установленной нормы, а длительность нарушения превысила допустимые сроки, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала РИА Новости, что в выходные в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидаются сильные заморозки от минус 19 до минус 30 градусов. "Жильцы имеют право получить перерасчет за некачественное отопление, однако при этом должны быть выполнены два условия: температура в квартире ниже нормы, и длительность нарушения превысила допустимые сроки", - сказал агентству Кошелев. Парламентарий отметил, что норма температуры зимой в жилых комнатах составляет не ниже 18 градусов, в угловых комнатах - не ниже 20 градусов, а в регионах с суровыми зимами - до 22 градусов. Кроме того, существуют допустимые перерывы (суммарно за месяц): 24 часа - общий допустимый перерыв в отоплении, 16 часов единовременно - если температура в квартире от 12 до 18 градусов, восемь часов - при температуре от десяти до 12 градусов, четыре часа - при температуре от восьми до десяти градусов, добавил Кошелев. Он уточнил, что при несоответствии нормативам размер платы снижается на 0,15% за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва. "Если температура в квартире не соответствует норме, сразу сообщите о проблеме в аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей компании (УК) или (товарищество собственников жилья) ТСЖ. Запишите номер заявки и время обращения. Нормативный срок реагирования на обращения по отоплению зависит от типа обращения: 30 минут - на локализацию аварийных повреждений, трое суток - на устранение аварии внутридомовых систем. Письменные запросы обычно рассматриваются в течение 30 дней, но для коммунальных услуг могут быть ускоренные сроки: от одного дня или трех-пяти рабочих дней", - подчеркнул депутат. По словам Кошелева, чтобы вернуть переплату за услугу теплоснабжения ненадлежащего качества, нужно собрать доказательства нарушения и оформить официальный перерасчет. Он указал, что главный документ - это акт проверки качества коммунальной услуги с замером температуры, который станет основанием для перерасчета, при этом фиксация длительности ненадлежащей услуги не указана в нормативных актах. Если отсутствует возможность составить акт о снижении температуры в квартире в первый и в последний час, следует замерять температуру каждый час и отразить эти данные в заявлении о перерасчете, объяснил собеседник агентства. "Если УК игнорирует заявку, отказывается составлять акт или выполнять перерасчет, следует обращаться в надзорные органы: государственную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор. Автоматический перерасчет возможен, если в доме есть общедомовой прибор учета тепла, и отключение было по вине поставщика ресурса (например, крупная авария на магистрали), а сроки нарушений очевидны. В остальных случаях без вашего заявления и акта не обойтись", - заключил Кошелев.

