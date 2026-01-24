https://1prime.ru/20260124/grazhdane-866855819.html

Названы условия, при которых США могут претендовать на любой остров

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Граждане США могут претендовать на любой остров в мире, если он необитаем, не находится под юрисдикцией другой страны и на нем есть залежи экскрементов морских птиц, выяснило РИА Новости, изучив американские законы. В США существует Акт о гуановых островах, принятый в 1856 году для установления контроля над источниками гуано - разложившихся остатков помета морских птиц и летучих мышей, который высоко ценился в XIX веке в качестве удобрения. "В случае если какой-либо гражданин Соединенных Штатов обнаружит залежи гуано на любом острове, скале или рифе, не находящихся под законной юрисдикцией какого-либо другого правительства и не занятых гражданами какого-либо другого правительства, и мирно завладеет таковыми и займет их, указанный остров, скала или риф могут, по усмотрению президента, считаться принадлежащими Соединенным Штатам", - говорится в законе. Закон также наделяет президента США правом использовать военную силу для защиты интересов американских граждан на таких островах. Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн 12 января внес в палату представителей законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии. Демократы в американском сенате, в свою очередь, считают, что аннексия Гренландии США приведет к концу НАТО и войне с Европой. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

