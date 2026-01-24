https://1prime.ru/20260124/gripp-866857993.html

Исследование показало, сколько россияне тратят на лечение гриппа и простуды

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Лечение простуды и ОРВИ обходится большинству россиян в суммы не превышающие трех тысяч рублей, говорится в исследовании страхового брокера Mains, с которым ознакомилось РИА Новости. По данным экспертов, 59,1% россиян в сезоне осень-зима 2025-2026 года уже переболели простудой или гриппом. "Отвечая на вопрос о том, сколько примерно денег было потрачено ими или их семьями на лечение (включая препараты, вызов/посещение врача, диагностику) в связи с этими заболеваниями, респонденты чаще всего называли суммы в диапазоне от 1 до 3 тысяч рублей — на них пришлось 35,4% ответов", - говорится в исследовании. Еще 26% участников исследования сообщили, что тратят на лечение не более 1 тысячи рублей. При этом 25,2% участников признались, что тратят на эти цели от 3 тысяч до 7 тысяч рублей. Расходы в диапазоне от 7 тысяч до 15 тысяч рублей назвали 1,1% участников исследования, а суммы свыше 15 тысяч не называл никто. Еще 12,3% затруднились дать оценку своим расходам. При этом самые большие суммы на лечение ОРВИ и простуды в диапазоне от 7 тысяч до 15 тысяч рублей называли жители только семи городов: в Волгограде доля таких ответов составила 6,3%, в Воронеже — 5,3%, в Омске — 3,8%, в Нижнем Новгороде — 3,3%, в Екатеринбурге и Новосибирске — по 1,3% и в Москве — 0,8%. Суммы из наиболее популярного в целом по стране диапазона 1000-3000 рублей стали лидерами по числу упоминаний в 9 из 17 городов, в которых проводилось исследование. В Омске их назвали 53,8% респондентов, в Волгограде и Краснодаре — по 50%, в Перми — 45,5%, в Москве — 45%, в Санкт-Петербурге — 43,7%, в Ростове-на-Дону — 41,7%, в Самаре — 31,2% и в Красноярске — 30%. Не называли суммы из этого диапазона только в Уфе. При этом в Самаре и Красноярске диапазон 1000-3000 рублей делит первое место по популярности с диапазоном до 1 тысячи рублей, доли упоминаний сумм из них в этих двух городах совпали. Также суммы до 1 тысячи рублей чаще других называли жители Казани (36,9% ответов), Новосибирска (33,8%) и Нижнего Новгорода (30%). В четырех городах чаще всего звучали суммы от 3 до 7 тысяч рублей. В Тюмени их назвали 71,4% опрошенных, в Уфе — 50%, в Екатеринбурге — 33,8% и в Воронеже — 31,6%.

