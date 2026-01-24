Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На границе с Южной Осетией приостановили движение грузовиков - 24.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260124/gruzoviki-866863456.html
На границе с Южной Осетией приостановили движение грузовиков
На границе с Южной Осетией приостановили движение грузовиков - 24.01.2026, ПРАЙМ
На границе с Южной Осетией приостановили движение грузовиков
Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска Нижний Зарамаг на границе РФ с Южной Осетией приостановлено в связи с сильным снегопадом,... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T16:20+0300
2026-01-24T16:20+0300
происшествия
бизнес
россия
рф
южная осетия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/18/866863289_0:167:2963:1833_1920x0_80_0_0_ce907c77c83bf195abbf44fe9c4ee22b.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска Нижний Зарамаг на границе РФ с Южной Осетией приостановлено в связи с сильным снегопадом, лавиноопасностью и невозможностью обеспечения безопасного проезда, сообщило ФГКУ "Росгранстрой". "В связи с сильным снегопадом, лавиноопасностью и невозможностью обеспечения безопасного проезда на южно-осетинском участке Транскавказской магистрали от населенного пункта Ванел до Южного портала Рокского тоннеля приостановлено движение большегрузных транспортных средств в обоих направлениях. Проезд будет разрешен после нормализации погодных условий", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260118/dtp-866628999.html
рф
южная осетия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/18/866863289_147:0:2814:2000_1920x0_80_0_0_5c9090360e8b6ad159636ade5edf848e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, южная осетия
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, РФ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
16:20 24.01.2026
 
На границе с Южной Осетией приостановили движение грузовиков

На границе с Южной Осетией приостановили движение большегрузов из-за сильного снегопада

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкСитуация в Южной Осетии
Ситуация в Южной Осетии - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Ситуация в Южной Осетии. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска Нижний Зарамаг на границе РФ с Южной Осетией приостановлено в связи с сильным снегопадом, лавиноопасностью и невозможностью обеспечения безопасного проезда, сообщило ФГКУ "Росгранстрой".
"В связи с сильным снегопадом, лавиноопасностью и невозможностью обеспечения безопасного проезда на южно-осетинском участке Транскавказской магистрали от населенного пункта Ванел до Южного портала Рокского тоннеля приостановлено движение большегрузных транспортных средств в обоих направлениях. Проезд будет разрешен после нормализации погодных условий", - говорится в сообщении.
Скорая помощь - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2026
В Псковской области четыре человека погибли в ДТП с поездом
18 января, 13:05
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯРФЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала