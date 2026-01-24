https://1prime.ru/20260124/gruzoviki-866863456.html

На границе с Южной Осетией приостановили движение грузовиков

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Движение большегрузного автотранспорта через пункт пропуска Нижний Зарамаг на границе РФ с Южной Осетией приостановлено в связи с сильным снегопадом, лавиноопасностью и невозможностью обеспечения безопасного проезда, сообщило ФГКУ "Росгранстрой". "В связи с сильным снегопадом, лавиноопасностью и невозможностью обеспечения безопасного проезда на южно-осетинском участке Транскавказской магистрали от населенного пункта Ванел до Южного портала Рокского тоннеля приостановлено движение большегрузных транспортных средств в обоих направлениях. Проезд будет разрешен после нормализации погодных условий", - говорится в сообщении.

