Юрист рассказал о штрафе за продажу масок с лицом Безрукова

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Индивидуальной предпринимательнице Кристине Соболевской, продававшей тканевые маски с лицом актера Сергея Безрукова, мог грозить штраф в размере 700 тысяч рублей за нарушение правил обработки персональных данных, сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Безруков в декабре 2025 года потребовал взыскать 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с Соболевской из-за продажи масок с его лицом. Во вторник Хамовнический суд Москвы запретил предпринимательнице продавать маски с изображением актера, обязал удалить все его персональные данные с сайтов маркетплейсов, а также решил взыскать с нее 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. "Помимо гражданско-правовой ответственности за незаконное использование чужого изображения, продавца могут привлечь и к административной за нарушение правил обработки персональных данных. Штраф за такое правонарушение может (быть - ред.) до 700 тысяч рублей", - рассказал агентству Хаминский. Правозащитник уточнил, что гражданин, который приобрел такую маску для себя и не занимается ее распространением или коммерческим использованием, не несет ответственности за покупку. Вместе с тем Хаминский обратил внимание, что персональные данные, согласно статье 3 ФЗ "О персональных данных", могут быть разрешенными для распространения. Он напомнил, что к персональным данным относится любая информация, прямо или косвенно касающаяся гражданина. "Это, в частности, фамилия, имя, отчество, факты биографии, а также прочие сведения, которые могут идентифицировать человека", - перечислил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области. Как отметил Хаминский, по закону обработкой персональных данных считается любое действие с подобными сведениями. "При этом, в соответствии с законом, обработка персональных данных осуществляется исключительно с согласия субъекта персональных данных на обработку таких данных… Право на изображение гражданина охраняется статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ (охрана изображения гражданина), которая указывает, что обнародование и использование изображения человека допустимо только с его согласия", - подчеркнул собеседник агентства. Хаминский заключил, что к исключению относится использование персональных данных в государственных или публичных интересах.

