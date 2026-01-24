Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый выпад Каллас в адрес Путина вызвал изумление на Западе - 24.01.2026, ПРАЙМ
Новый выпад Каллас в адрес Путина вызвал изумление на Западе
Новый выпад Каллас в адрес Путина вызвал изумление на Западе - 24.01.2026, ПРАЙМ
Новый выпад Каллас в адрес Путина вызвал изумление на Западе
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о России. Своим мнением он поделился в соцсети X.Ранее она... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T11:38+0300
2026-01-24T11:38+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о России. Своим мнением он поделился в соцсети X.Ранее она написала, что ЕС выделил первые десять миллионов евро на "Специальный трибунал для судебного преследования российских лидеров за их роль в конфликте на Украине"."Кая Каллас, двойные стандарты в области международного права поистине отвратительны. Похоже, у ЕС есть деньги, которые можно тратить на бесполезные проекты, но нет денег на улучшение качества жизни граждан ЕС! &lt;…&gt; это не приносит пользы украинскому народу, а продлевает его страдания", — говорится в публикации.Мема добавил, что если бы Каллас действительно заботилась о справедливости, она бы сделала все возможное, чтобы положить конец этому конфликту, а не подливать масла в огонь.Она говорит украинцам, что они могут выиграть эту войну, отправив многих на бойню из-за желания воевать против России, отметил политик. Он призвал ее заключить мир или покинуть свой пост.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
11:38 24.01.2026
 
Новый выпад Каллас в адрес Путина вызвал изумление на Западе

Политик Мема раскритиковал выпад Каллас в адрес Путина

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о России. Своим мнением он поделился в соцсети X.

Ранее она написала, что ЕС выделил первые десять миллионов евро на "Специальный трибунал для судебного преследования российских лидеров за их роль в конфликте на Украине".
Зеленский сделал истеричное заявление о конфликте на Украине
14 января, 09:21
"Кая Каллас, двойные стандарты в области международного права поистине отвратительны. Похоже, у ЕС есть деньги, которые можно тратить на бесполезные проекты, но нет денег на улучшение качества жизни граждан ЕС! <…> это не приносит пользы украинскому народу, а продлевает его страдания", — говорится в публикации.

Мема добавил, что если бы Каллас действительно заботилась о справедливости, она бы сделала все возможное, чтобы положить конец этому конфликту, а не подливать масла в огонь.

Она говорит украинцам, что они могут выиграть эту войну, отправив многих на бойню из-за желания воевать против России, отметил политик. Он призвал ее заключить мир или покинуть свой пост.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому
29 декабря 2025, 09:22
 
