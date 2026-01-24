Хуснуллин обсудил с губернатором Тамбовской области развитие региона

https://1prime.ru/20260124/khusnullin-866864778.html

МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках рабочей поездки посетил Тамбовскую область и обсудил вопросы, касающиеся развития региона с губернатором Евгением Первышовым. "Тамбовская область демонстрирует планомерное развитие в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". На встрече с губернатором мы детально обсудили весь ряд вопросов, необходимых для развития региона, и наметили конкретные планы", - привели в пример слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. Вице-премьер также отметил положительную динамику по строительству жилья в регионе. По его словам, план перевыполнен, в 2025 году в Тамбовской области введено больше 429 тысяч квадратных метров. Хуснуллин подчеркнул улучшение состояния федеральных и региональных трасс. "При этом ещё есть над чем работать. Особое внимание прошу уделить состоянию местных дорог и дорог в опорных населённых пунктах"- сказал Хуснуллин.

