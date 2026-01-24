Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин обсудил с губернатором Тамбовской области развитие региона
Хуснуллин обсудил с губернатором Тамбовской области развитие региона - 24.01.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин обсудил с губернатором Тамбовской области развитие региона
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках рабочей поездки посетил Тамбовскую область и обсудил вопросы, касающиеся развития региона с губернатором Евгением... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T17:39+0300
2026-01-24T17:39+0300
экономика
россия
рф
тамбовская область
марат хуснуллин
МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках рабочей поездки посетил Тамбовскую область и обсудил вопросы, касающиеся развития региона с губернатором Евгением Первышовым. "Тамбовская область демонстрирует планомерное развитие в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". На встрече с губернатором мы детально обсудили весь ряд вопросов, необходимых для развития региона, и наметили конкретные планы", - привели в пример слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. Вице-премьер также отметил положительную динамику по строительству жилья в регионе. По его словам, план перевыполнен, в 2025 году в Тамбовской области введено больше 429 тысяч квадратных метров. Хуснуллин подчеркнул улучшение состояния федеральных и региональных трасс. "При этом ещё есть над чем работать. Особое внимание прошу уделить состоянию местных дорог и дорог в опорных населённых пунктах"- сказал Хуснуллин.
17:39 24.01.2026
 
Хуснуллин обсудил с губернатором Тамбовской области развитие региона

Хуснуллин обсудил с губернатором Тамбовской области Первышовым вопросы развития региона

МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках рабочей поездки посетил Тамбовскую область и обсудил вопросы, касающиеся развития региона с губернатором Евгением Первышовым.
"Тамбовская область демонстрирует планомерное развитие в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". На встрече с губернатором мы детально обсудили весь ряд вопросов, необходимых для развития региона, и наметили конкретные планы", - привели в пример слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
Вице-премьер также отметил положительную динамику по строительству жилья в регионе. По его словам, план перевыполнен, в 2025 году в Тамбовской области введено больше 429 тысяч квадратных метров.
Хуснуллин подчеркнул улучшение состояния федеральных и региональных трасс.
"При этом ещё есть над чем работать. Особое внимание прошу уделить состоянию местных дорог и дорог в опорных населённых пунктах"- сказал Хуснуллин.
Заголовок открываемого материала