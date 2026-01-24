Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай нарастил импорт золота из России до рекордных значений - 24.01.2026
Китай нарастил импорт золота из России до рекордных значений
Китай нарастил импорт золота из России до рекордных значений - 24.01.2026, ПРАЙМ
Китай нарастил импорт золота из России до рекордных значений
Китай в прошлом году нарастил импорт золота из России до рекордных значений: стоимость поставок подскочила почти в 15 раз, а физический объем - в 9 раз,... | 24.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Китай в прошлом году нарастил импорт золота из России до рекордных значений: стоимость поставок подскочила почти в 15 раз, а физический объем - в 9 раз, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Так, общая стоимость импорта российского золота Китаем за прошлый год достигла 3,29 миллиарда долларов – это в 14,6 раза больше, чем в 2024 году. При этом физический объем поставок достиг 25,3 тонны, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 9 раз. Оба показателя стали максимальными за все время торговли двух стран. Главным образом китайцы приобретают в России золото в форме слитков. Закупки происходят не регулярно, а несколько месяцев в году. Например, в прошлом году поставки золота были в феврале, марте, а также в октябре-декабре. За декабрь импорт составил 1,35 миллиарда долларов (10 тонн), что также стало историческим максимумом. В результате Россия вошла в десятку главных поставщиков золота в КНР за 2025 год, заняв седьмое место. Год назад она была 11-й. Места в пятерке у Швейцарии (25,73 миллиарда долларов), Канады (11,06 миллиарда), ЮАР (9,42 миллиарда), Австралии (8,77 миллиарда) и Киргизии (4,95 миллиарда).
07:46 24.01.2026 (обновлено: 07:51 24.01.2026)
 
Китай нарастил импорт золота из России до рекордных значений

Китай в 2025 году нарастил импорт золота из России до рекордных значений

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Китай в прошлом году нарастил импорт золота из России до рекордных значений: стоимость поставок подскочила почти в 15 раз, а физический объем - в 9 раз, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Так, общая стоимость импорта российского золота Китаем за прошлый год достигла 3,29 миллиарда долларов – это в 14,6 раза больше, чем в 2024 году. При этом физический объем поставок достиг 25,3 тонны, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 9 раз. Оба показателя стали максимальными за все время торговли двух стран.
Главным образом китайцы приобретают в России золото в форме слитков. Закупки происходят не регулярно, а несколько месяцев в году. Например, в прошлом году поставки золота были в феврале, марте, а также в октябре-декабре. За декабрь импорт составил 1,35 миллиарда долларов (10 тонн), что также стало историческим максимумом.
В результате Россия вошла в десятку главных поставщиков золота в КНР за 2025 год, заняв седьмое место. Год назад она была 11-й. Места в пятерке у Швейцарии (25,73 миллиарда долларов), Канады (11,06 миллиарда), ЮАР (9,42 миллиарда), Австралии (8,77 миллиарда) и Киргизии (4,95 миллиарда).
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙКНРШВЕЙЦАРИЯ
 
 
