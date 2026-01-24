https://1prime.ru/20260124/livan-866864088.html

В Ливане показали самое дорогое парфюмерное масло

В Ливане показали самое дорогое парфюмерное масло - 24.01.2026, ПРАЙМ

В Ливане показали самое дорогое парфюмерное масло

24.01.2026

БЕЙРУТ, 24 янв - ПРАЙМ. Самый дорогой ароматический экстракт в мире представили в Бейруте в рамках торжественной презентации, передает корреспондент РИА Новости. Крупнейшая в Ливане компания по производству натурального мыла и косметики из города Триполи показала массовой публике парфюмерное масло стоимостью 22 тысячи долларов за 100-120 миллилитров. "Это самое дорогое в мире парфюмерное масло... Это изобретение, творчество и итог 22 лет работы в производстве ароматических масел. Ведь мы не так давно занимаемся именно маслами: с 1480 года мы известны как мастера мыловарения, но отец вложил огромный опыт, чтобы создать такой продукт", - рассказал РИА Новости исполнительный директор компании "Хан ас-Сабун" Амир Хассун. По словам Хассуна, основными компонентами экстракта являются кедр, масло уда, камбоджийский уд, шалфей, осока, самые дорогие виды шафрана и несколько видов редких масел, которые представитель компании отказался раскрывать. Он отметил, что продукт уже нашел своего покупателя в Малайзии и ряде других стран, однако не может являться товаром массового производства. Представленное парфюмерное масло получило название "аль-Файха", что с арабского переводится как "благоухающий", так ливанский город Триполи называют его жители. "Кто-то придумал, что Триполи — это терроризм, а мы, наоборот, создали продукт, чтобы сказать им: Триполи — не терроризм. Триполи — это город аль-Файха, город науки и ученых, который объединяет все конфессии под одной крышей. Этот аромат представляет город, представляет страну, представляет народ", - подчеркнул Хассун.

