В Ливане показали самое дорогое парфюмерное масло
БЕЙРУТ, 24 янв - ПРАЙМ. Самый дорогой ароматический экстракт в мире представили в Бейруте в рамках торжественной презентации, передает корреспондент РИА Новости. Крупнейшая в Ливане компания по производству натурального мыла и косметики из города Триполи показала массовой публике парфюмерное масло стоимостью 22 тысячи долларов за 100-120 миллилитров. "Это самое дорогое в мире парфюмерное масло... Это изобретение, творчество и итог 22 лет работы в производстве ароматических масел. Ведь мы не так давно занимаемся именно маслами: с 1480 года мы известны как мастера мыловарения, но отец вложил огромный опыт, чтобы создать такой продукт", - рассказал РИА Новости исполнительный директор компании "Хан ас-Сабун" Амир Хассун. По словам Хассуна, основными компонентами экстракта являются кедр, масло уда, камбоджийский уд, шалфей, осока, самые дорогие виды шафрана и несколько видов редких масел, которые представитель компании отказался раскрывать. Он отметил, что продукт уже нашел своего покупателя в Малайзии и ряде других стран, однако не может являться товаром массового производства. Представленное парфюмерное масло получило название "аль-Файха", что с арабского переводится как "благоухающий", так ливанский город Триполи называют его жители. "Кто-то придумал, что Триполи — это терроризм, а мы, наоборот, создали продукт, чтобы сказать им: Триполи — не терроризм. Триполи — это город аль-Файха, город науки и ученых, который объединяет все конфессии под одной крышей. Этот аромат представляет город, представляет страну, представляет народ", - подчеркнул Хассун.
ливан, малайзия
Экономика, ЛИВАН, МАЛАЙЗИЯ
16:53 24.01.2026
 
В Ливане показали самое дорогое парфюмерное масло

Самое дорогое парфюмерное масло в мире представили в Ливане

© РИА Новости . Евгений Биятов
Chanel, парфюм
Chanel, парфюм. Архивное фото
БЕЙРУТ, 24 янв - ПРАЙМ. Самый дорогой ароматический экстракт в мире представили в Бейруте в рамках торжественной презентации, передает корреспондент РИА Новости.
Крупнейшая в Ливане компания по производству натурального мыла и косметики из города Триполи показала массовой публике парфюмерное масло стоимостью 22 тысячи долларов за 100-120 миллилитров.
"Это самое дорогое в мире парфюмерное масло... Это изобретение, творчество и итог 22 лет работы в производстве ароматических масел. Ведь мы не так давно занимаемся именно маслами: с 1480 года мы известны как мастера мыловарения, но отец вложил огромный опыт, чтобы создать такой продукт", - рассказал РИА Новости исполнительный директор компании "Хан ас-Сабун" Амир Хассун.
По словам Хассуна, основными компонентами экстракта являются кедр, масло уда, камбоджийский уд, шалфей, осока, самые дорогие виды шафрана и несколько видов редких масел, которые представитель компании отказался раскрывать. Он отметил, что продукт уже нашел своего покупателя в Малайзии и ряде других стран, однако не может являться товаром массового производства.
Представленное парфюмерное масло получило название "аль-Файха", что с арабского переводится как "благоухающий", так ливанский город Триполи называют его жители.
"Кто-то придумал, что Триполи — это терроризм, а мы, наоборот, создали продукт, чтобы сказать им: Триполи — не терроризм. Триполи — это город аль-Файха, город науки и ученых, который объединяет все конфессии под одной крышей. Этот аромат представляет город, представляет страну, представляет народ", - подчеркнул Хассун.
