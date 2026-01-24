https://1prime.ru/20260124/lokomotiv-866853792.html

Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Хабаровском крае

Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Хабаровском крае - 24.01.2026, ПРАЙМ

Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Хабаровском крае

Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщает Дальневосточная железная дорога. | 24.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-24T02:56+0300

2026-01-24T02:56+0300

2026-01-24T02:56+0300

бизнес

россия

хабаровский край

двжд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866853792.jpg?1769212617

ХАБАРОВСК, 24 янв - ПРАЙМ. Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщает Дальневосточная железная дорога. "Ранним утром 23 января на станции Дормидонтовка Дальневосточной железной дороги произошёл сход локомотива в грузовом поезде. Пострадавших нет. Угрозы населению нет", - сообщает ДВЖД на сайте. Отмечается, что на место был направлен восстановительный поезд. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, уточнили в ДВЖД.

хабаровский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, хабаровский край, двжд