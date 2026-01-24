https://1prime.ru/20260124/lokomotiv-866853792.html
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Хабаровском крае
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Хабаровском крае
2026-01-24T02:56+0300
ХАБАРОВСК, 24 янв - ПРАЙМ. Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщает Дальневосточная железная дорога.
"Ранним утром 23 января на станции Дормидонтовка Дальневосточной железной дороги произошёл сход локомотива в грузовом поезде. Пострадавших нет. Угрозы населению нет", - сообщает ДВЖД на сайте.
Отмечается, что на место был направлен восстановительный поезд. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, уточнили в ДВЖД.
