Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Хабаровском крае - 24.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260124/lokomotiv-866853792.html
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Хабаровском крае
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Хабаровском крае - 24.01.2026, ПРАЙМ
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Хабаровском крае
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщает Дальневосточная железная дорога. | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T02:56+0300
2026-01-24T02:56+0300
бизнес
россия
хабаровский край
двжд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866853792.jpg?1769212617
ХАБАРОВСК, 24 янв - ПРАЙМ. Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщает Дальневосточная железная дорога. "Ранним утром 23 января на станции Дормидонтовка Дальневосточной железной дороги произошёл сход локомотива в грузовом поезде. Пострадавших нет. Угрозы населению нет", - сообщает ДВЖД на сайте. Отмечается, что на место был направлен восстановительный поезд. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, уточнили в ДВЖД.
хабаровский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, хабаровский край, двжд
Бизнес, РОССИЯ, Хабаровский край, ДВЖД
02:56 24.01.2026
 
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Хабаровском крае

Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Хабаровском крае, пострадавших нет

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ХАБАРОВСК, 24 янв - ПРАЙМ. Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщает Дальневосточная железная дорога.
"Ранним утром 23 января на станции Дормидонтовка Дальневосточной железной дороги произошёл сход локомотива в грузовом поезде. Пострадавших нет. Угрозы населению нет", - сообщает ДВЖД на сайте.
Отмечается, что на место был направлен восстановительный поезд. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, уточнили в ДВЖД.
 
БизнесРОССИЯХабаровский крайДВЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала