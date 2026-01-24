https://1prime.ru/20260124/manturov-866859508.html
Мантуров призвал повышать уровень автоматизации торговли
Мантуров призвал повышать уровень автоматизации торговли - 24.01.2026, ПРАЙМ
Мантуров призвал повышать уровень автоматизации торговли
Торговой отрасли в России необходимо повышать уровень автоматизации процессов, в том числе за счет внедрения российских роботов, сообщила пресс-служба... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T09:39+0300
2026-01-24T09:39+0300
2026-01-24T09:39+0300
россия
бизнес
рф
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6c9265a911383502a0da4d928f0de08.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Торговой отрасли в России необходимо повышать уровень автоматизации процессов, в том числе за счет внедрения российских роботов, сообщила пресс-служба правительства РФ со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова. "Денис Мантуров подчеркнул необходимость повышения уровня автоматизации процессов на предприятиях торговли, в том числе за счёт внедрения роботов-манипуляторов российского производства", - говорится в сообщении кабмина. По его словам, торговля как крупнейшая отрасль экономики должна быть локомотивом внедрения автоматизации процессов. "Государство в свою очередь готово оказать необходимую поддержку в рамках нацпроекта", – приводятся в сообщении слова Мантуров Внедрение промышленных роботов и автоматизированных линий в России стимулируется за счёт реализации национального проекта технологического лидерства "Средства производства и автоматизации", в рамках которого российским производителям доступны субсидии, покрывающие затраты на научные исследования и разработки, а также компенсирующие скидки покупателям на приобретение отечественных технологических решений. Подписанные на начало года соглашения на компенсацию скидки позволяют реализовать оборудование на сумму порядка 4 миллиардов рублей. Национальный проект "Средства производства и автоматизации" реализуется в соответствии с национальной целью России "Технологическое лидерство". Нацпроект направлен на обеспечение технологической независимости в области производства высокотехнологичных станков и повышение уровня промышленной роботизации и автоматизации.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160132_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4ae1e6db46d72a98d2b821adf3be04c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, денис мантуров
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Денис Мантуров
Мантуров призвал повышать уровень автоматизации торговли
Мантуров: торговле в РФ необходимо повышать автоматизацию, в том числе за счет роботов
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ.
Торговой отрасли в России необходимо повышать уровень автоматизации процессов, в том числе за счет внедрения российских роботов, сообщила
пресс-служба правительства РФ со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова.
"Денис Мантуров
подчеркнул необходимость повышения уровня автоматизации процессов на предприятиях торговли, в том числе за счёт внедрения роботов-манипуляторов российского производства", - говорится в сообщении кабмина.
По его словам, торговля как крупнейшая отрасль экономики должна быть локомотивом внедрения автоматизации процессов. "Государство в свою очередь готово оказать необходимую поддержку в рамках нацпроекта", – приводятся в сообщении слова Мантуров
Внедрение промышленных роботов и автоматизированных линий в России стимулируется за счёт реализации национального проекта технологического лидерства "Средства производства и автоматизации", в рамках которого российским производителям доступны субсидии, покрывающие затраты на научные исследования и разработки, а также компенсирующие скидки покупателям на приобретение отечественных технологических решений. Подписанные на начало года соглашения на компенсацию скидки позволяют реализовать оборудование на сумму порядка 4 миллиардов рублей.
Национальный проект "Средства производства и автоматизации" реализуется в соответствии с национальной целью России "Технологическое лидерство". Нацпроект направлен на обеспечение технологической независимости в области производства высокотехнологичных станков и повышение уровня промышленной роботизации и автоматизации.