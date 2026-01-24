Мантуров призвал повышать уровень автоматизации торговли

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Торговой отрасли в России необходимо повышать уровень автоматизации процессов, в том числе за счет внедрения российских роботов, сообщила пресс-служба правительства РФ со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова. "Денис Мантуров подчеркнул необходимость повышения уровня автоматизации процессов на предприятиях торговли, в том числе за счёт внедрения роботов-манипуляторов российского производства", - говорится в сообщении кабмина. По его словам, торговля как крупнейшая отрасль экономики должна быть локомотивом внедрения автоматизации процессов. "Государство в свою очередь готово оказать необходимую поддержку в рамках нацпроекта", – приводятся в сообщении слова Мантуров Внедрение промышленных роботов и автоматизированных линий в России стимулируется за счёт реализации национального проекта технологического лидерства "Средства производства и автоматизации", в рамках которого российским производителям доступны субсидии, покрывающие затраты на научные исследования и разработки, а также компенсирующие скидки покупателям на приобретение отечественных технологических решений. Подписанные на начало года соглашения на компенсацию скидки позволяют реализовать оборудование на сумму порядка 4 миллиардов рублей. Национальный проект "Средства производства и автоматизации" реализуется в соответствии с национальной целью России "Технологическое лидерство". Нацпроект направлен на обеспечение технологической независимости в области производства высокотехнологичных станков и повышение уровня промышленной роботизации и автоматизации.
09:39 24.01.2026
 
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Торговой отрасли в России необходимо повышать уровень автоматизации процессов, в том числе за счет внедрения российских роботов, сообщила пресс-служба правительства РФ со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова.
"Денис Мантуров подчеркнул необходимость повышения уровня автоматизации процессов на предприятиях торговли, в том числе за счёт внедрения роботов-манипуляторов российского производства", - говорится в сообщении кабмина.
По его словам, торговля как крупнейшая отрасль экономики должна быть локомотивом внедрения автоматизации процессов. "Государство в свою очередь готово оказать необходимую поддержку в рамках нацпроекта", – приводятся в сообщении слова Мантуров
Внедрение промышленных роботов и автоматизированных линий в России стимулируется за счёт реализации национального проекта технологического лидерства "Средства производства и автоматизации", в рамках которого российским производителям доступны субсидии, покрывающие затраты на научные исследования и разработки, а также компенсирующие скидки покупателям на приобретение отечественных технологических решений. Подписанные на начало года соглашения на компенсацию скидки позволяют реализовать оборудование на сумму порядка 4 миллиардов рублей.
Национальный проект "Средства производства и автоматизации" реализуется в соответствии с национальной целью России "Технологическое лидерство". Нацпроект направлен на обеспечение технологической независимости в области производства высокотехнологичных станков и повышение уровня промышленной роботизации и автоматизации.
 
Заголовок открываемого материала