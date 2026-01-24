Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владелец пекарни "Машенька" назвал секрет вкусной выпечки - 24.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260124/mashenka-866861848.html
Владелец пекарни "Машенька" назвал секрет вкусной выпечки
Владелец пекарни "Машенька" назвал секрет вкусной выпечки - 24.01.2026, ПРАЙМ
Владелец пекарни "Машенька" назвал секрет вкусной выпечки
Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что секрет его вкусной выпечки в том, что он вкладывает душу в свое дело. | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T15:23+0300
2026-01-24T15:23+0300
бизнес
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866789636_0:110:3249:1937_1920x0_80_0_0_1068416d01a08ae244e3a00be9ff350f.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что секрет его вкусной выпечки в том, что он вкладывает душу в свое дело. "Главное, наверное, это вкладывать душу в свое дело, вкладывать душу в свою продукцию, которую ты предлагаешь людям. Относиться к людям с уважением. И к своим сотрудникам, которые все это чувствуют, понимают. И, опять же, со своей стороны, уже с уважением продолжать делать свое дело", - сказал Максимов в интервью агентству. Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года, ее владелец отправил российскому лидеру корзину с выпечкой. Предприниматель на прямой линии обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866789636_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_8ade0ef973de3df62278f104fca0a55f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , рф, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
15:23 24.01.2026
 
Владелец пекарни "Машенька" назвал секрет вкусной выпечки

Владелец пекарни "Машенька" Максимов рассказал о секрете своей вкусной выпечки

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области
Пекарня Машенька в посёлке Красково Московской области - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Пекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что секрет его вкусной выпечки в том, что он вкладывает душу в свое дело.
"Главное, наверное, это вкладывать душу в свое дело, вкладывать душу в свою продукцию, которую ты предлагаешь людям. Относиться к людям с уважением. И к своим сотрудникам, которые все это чувствуют, понимают. И, опять же, со своей стороны, уже с уважением продолжать делать свое дело", - сказал Максимов в интервью агентству.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года, ее владелец отправил российскому лидеру корзину с выпечкой. Предприниматель на прямой линии обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству.
 
БизнесРОССИЯОбществоРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала