В Петербурге 375 мигрантов попали в полицию после рейда по "Перекресткам"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Более 370 иностранных граждан доставлены в полицию в результате нового профилактического рейда во всех торговых точках сети "Перекресток" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в распределительном центре X5 Retail Group, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти в пятницу сообщала, что полиция провела рейд во всех магазинах сети "Перекресток" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в результате 580 иностранцев были доставлены в отделы полиции для привлечения к административной ответственности. В четверг оперативно-профилактическое мероприятие по проверке законности пребывания и проживания иностранных граждан в России прошло в распределительном центре компании X5 Retail Group, в которую входит сеть супермаркетов "Перекресток". "Двадцать четвертого января 1414 сотрудников полиции совместно с Росгвардией побывали во всех 139 торговых точках сети "Перекресток" на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в распределительном центре X5 Retail Group, расположенном в доме 181 по Московскому шоссе", – говорится в сообщении. Как уточняется, на территории распредцентра проверке подверглись 87 единиц автотранспорта и 380 граждан. В результате в отдел полиции доставлены 95 иностранцев, на них составлены административные протоколы. "В результате выезда в 139 супермаркетов "Перекресток" полицейскими были проверены 570 граждан из них в участки доставлены 280, в отношении нарушителей законодательства будет принято решение о привлечении к ответственности", – рассказали в региональном главке МВД. Ранее сообщалось, что вечером 21 января после конфликта с охранниками в торговом центре "Сити Молл" в Приморском районе Петербурга мужчине стало плохо, в больнице он скончался. Уточнялось, что инцидент в торговом комплексе произошел из-за подозрения в краже молодого человека в "Перекрестке", который распылил газ из баллончика в сторону охранников. Позднее было установлено, что потерпевший скончался от механической асфиксии. По версии следствия, обвиняемые, являясь неофициальными сотрудниками охраны одного из магазинов торгового центра, произвели необоснованное задержание 24-летнего молодого человека, применив к нему физическую силу и удушающие приемы. Двоим задержанным мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц (пункт "ж" часть 2 статьи 105 УК РФ).

