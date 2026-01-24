https://1prime.ru/20260124/mironov-866852447.html

Миронов предложил списать образовательные кредиты выпускникам вузов

2026-01-24T01:23+0300

экономика

россия

финансы

сергей миронов

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил запустить программу списания образовательных кредитов за счет государства для выпускников вузов, проработавших в РФ не менее пяти лет после окончания обучения, обращение с данным предложением в адрес российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть запуск программы списания (погашения за счет государства) образовательных кредитов выпускникам вузов при условии их подтвержденной трудовой деятельности на территории Российской Федерации не менее пяти лет после окончания обучения", - говорится в письме. Исходя из документа, пятилетний период работы предлагается подтверждать на основании беспристрастных сведений о трудовой деятельности и уплате страховых взносов. Это, по мнению Миронова, обеспечит правовую определенность и минимизацию рисков злоупотреблений, одновременно формируя стимул к законной занятости и закреплению молодого специалиста в российской экономике. В письме лидер партии подчеркнул, что принципиально важен условный характер списания: государство снимает долговое бремя не авансом, а в обмен на подтвержденный вклад выпускника в экономику страны в течение не менее пяти лет.

2026

