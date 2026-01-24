Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Монастырь, где был Наполеон, продали в Белоруссии по минимальной цене - 24.01.2026
Монастырь, где был Наполеон, продали в Белоруссии по минимальной цене
2026-01-24T20:31+0300
МИНСК, 24 янв - ПРАЙМ. Здание комплекса бывшего монастыря кармелитов в белорусском городе Глубокое, в котором останавливался Наполеон, ушло с молотка за минимально возможную цену, свидетельствуют данные электронной торговой площадки Белорусской универсальной товарной биржи "БУТБ-Имущество". "Наименование предмета торгов: неиспользуемое здание бывшего монастыря кармелитов в г. Глубокое (историко-культурная ценность)… Начальная цена: 45 белорусских рублей. Цена продажи: 47,25 белорусских рублей", - указано в карточке торгов. Здание было продано за символическую стоимость - одну базовую величину, размер которой в Белоруссии с 1 января 2026 года установлен на уровне 45 белорусских рублей или около 1200 российских рублей по текущему курсу Национального банка республики. Помимо стоимости лота единственный претендент на его приобретение также оплатил предусмотренные правилами аукциона 5% цены. В связи с тем, что здание является объектом историко-культурной ценности, новый владелец обязан в течение месяца подписать охранные обязательства и не позднее, чем через год после покупки обратиться в министерство культуры за разрешением на ремонт и реставрацию. Император Франции Наполеон Бонапарт останавливался на несколько дней в возведенном в XVII веке комплексе зданий кармелитского монастыря в Глубоком в ходе похода на Россию в 1812 году. Монастырь был закрыт во второй половине XIX века, в конце того же века часть его построек была разобрана. Уцелевшее задние было признано бесхозным в 2014 году. За символическую цену в одну базовую величину его пытались продать с аукциона в 2022-м, 2023-м и 2025-м годах.
20:31 24.01.2026
 
