МПГУ планирует расширить сотрудничество с образовательными организациями
МПГУ планирует расширить сотрудничество с образовательными организациями - 24.01.2026, ПРАЙМ
МПГУ планирует расширить сотрудничество с образовательными организациями
Московский педагогический государственный университет (МПГУ) в 2026 году планирует расширить сотрудничество с образовательными организациями Индии, Китая, а... | 24.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Московский педагогический государственный университет (МПГУ) в 2026 году планирует расширить сотрудничество с образовательными организациями Индии, Китая, а также стран-участниц СНГ, Ближнего Востока и Латинской Америки, сообщил РИА Новости ректор вуза Алексей Лубков.
"Расширится наше сотрудничество с образовательными организациями стран СНГ, Индии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Китая. Напомню, что 2026 год объявлен нашим президентом (России Владимиром Путиным) Годом образования в России и Китае. Китайские вузы - наши давние партнеры", - сказал агентству ректор.
Лубков добавил, что у вуза - много планов, поэтому 2026/2027 учебный год обещает быть насыщенным и плодотворным как для работников университета, так и для его слушателей.
МПГУ планирует расширить сотрудничество с образовательными организациями
МПГУ планирует расширить сотрудничество с образовательными организациями Индии, Китая
