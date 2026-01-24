https://1prime.ru/20260124/mpg-866854953.html

МПГУ планирует расширить сотрудничество с образовательными организациями

2026-01-24T04:21+0300

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Московский педагогический государственный университет (МПГУ) в 2026 году планирует расширить сотрудничество с образовательными организациями Индии, Китая, а также стран-участниц СНГ, Ближнего Востока и Латинской Америки, сообщил РИА Новости ректор вуза Алексей Лубков. "Расширится наше сотрудничество с образовательными организациями стран СНГ, Индии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Китая. Напомню, что 2026 год объявлен нашим президентом (России Владимиром Путиным) Годом образования в России и Китае. Китайские вузы - наши давние партнеры", - сказал агентству ректор. Лубков добавил, что у вуза - много планов, поэтому 2026/2027 учебный год обещает быть насыщенным и плодотворным как для работников университета, так и для его слушателей.

