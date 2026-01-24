Компания T2 прокомментировала ситуацию с номером за 15 тысяч рублей

https://1prime.ru/20260124/nomer-866867139.html

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Номер абонента Т2, за который оператор потребовал 15 тысяч рублей, является "красивым", а их емкость ограничена, рассказали РИА Новости в компании. Ранее Telegram-каналы написали, что абоненту оператора пришло списание в более чем 15 тысяч рублей за услугу "Красивый номер", когда она хотела перенести номер. При этом, когда клиент отказалась от переноса, Т2 вернул денежные средства в полном объеме. "Емкость красивых номеров ограничена, их стоимость варьируется в зависимости от категории, поэтому с 2022 года действует правило списания за перенос красивого номера из сети Т2", - сообщил оператор связи. Там добавили, что при заключении договора или переоформлении такого номера клиента предупреждают, что он может выкупить его либо взять аренду и пользоваться, как обычным, тогда при переносе в сеть другого оператора его нужно будет выкупить. "Таково общее правило, но мы всегда идем навстречу клиенту, готовы разобраться в ситуации и прокомментировать спорные моменты по этому номеру, если таковые имеются", - прокомментировали в Т2. В компании уточнили, что выбор красивого номера - это привилегия, которую выбирает сам клиент, он может подключить обычный номер на общих основаниях. У оператора есть четкие критерии оценки категорий номеров как платиновых, золотых и серебряных, на основании которых определяется их стоимость. "Ситуация, при которой стандартный номер определяется как платиновый, исключена", - заверили там.

