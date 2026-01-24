https://1prime.ru/20260124/obekty-866863807.html
Более 150 всесезонных спортивных объектов построят в Москве до 2028 года
Более 150 всесезонных спортивных объектов построят в Москве до 2028 года - 24.01.2026, ПРАЙМ
Более 150 всесезонных спортивных объектов построят в Москве до 2028 года
Более 150 всесезонных спортивных объектов построят в Москве до 2028 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T16:31+0300
2026-01-24T16:31+0300
2026-01-24T16:31+0300
экономика
бизнес
недвижимость
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/18/866863671_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_eac212fa86be05452fdc68fdee243ef7.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Более 150 всесезонных спортивных объектов построят в Москве до 2028 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В столице создаются круглогодичные спортивные площадки нового формата. Зимой здесь можно не только кататься на коньках, но и играть в хоккей. Летом благодаря специальным закладным элементам, к которым крепятся стойки и ворота, площадки легко трансформируются для игры в баскетбол, бадминтон или футбол. В планах до 2028 года - строительство более 150 всесезонных спортивных объектов и обновление 11 многофункциональных спортивных территорий", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260123/terminal-866814399.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/18/866863671_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_dc89c611ce9744457782eb7bf4228124.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, недвижимость, москва
Экономика, Бизнес, Недвижимость, МОСКВА
Более 150 всесезонных спортивных объектов построят в Москве до 2028 года
В Москве к 2028 году построят более 150 всесезонных спортивных объектов
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Более 150 всесезонных спортивных объектов построят в Москве до 2028 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В столице создаются круглогодичные спортивные площадки нового формата. Зимой здесь можно не только кататься на коньках, но и играть в хоккей. Летом благодаря специальным закладным элементам, к которым крепятся стойки и ворота, площадки легко трансформируются для игры в баскетбол, бадминтон или футбол. В планах до 2028 года - строительство более 150 всесезонных спортивных объектов и обновление 11 многофункциональных спортивных территорий", - говорится в сообщении.
В Хабаровском крае построят морской терминал за 80 миллиардов рублей