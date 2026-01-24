Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 150 всесезонных спортивных объектов построят в Москве до 2028 года - 24.01.2026
Более 150 всесезонных спортивных объектов построят в Москве до 2028 года
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Более 150 всесезонных спортивных объектов построят в Москве до 2028 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В столице создаются круглогодичные спортивные площадки нового формата. Зимой здесь можно не только кататься на коньках, но и играть в хоккей. Летом благодаря специальным закладным элементам, к которым крепятся стойки и ворота, площадки легко трансформируются для игры в баскетбол, бадминтон или футбол. В планах до 2028 года - строительство более 150 всесезонных спортивных объектов и обновление 11 многофункциональных спортивных территорий", - говорится в сообщении.
москва
16:31 24.01.2026
 
Спортивная площадка в новом районе Москвы Строгино
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Более 150 всесезонных спортивных объектов построят в Москве до 2028 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В столице создаются круглогодичные спортивные площадки нового формата. Зимой здесь можно не только кататься на коньках, но и играть в хоккей. Летом благодаря специальным закладным элементам, к которым крепятся стойки и ворота, площадки легко трансформируются для игры в баскетбол, бадминтон или футбол. В планах до 2028 года - строительство более 150 всесезонных спортивных объектов и обновление 11 многофункциональных спортивных территорий", - говорится в сообщении.
