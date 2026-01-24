https://1prime.ru/20260124/oboronka-866868505.html
Умер последний министр оборонной промышленности СССР Белоусов
2026-01-24T20:52+0300
происшествия
промышленность
минпромторг
МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Член Консультативного совета Минпромторга России Борис Белоусов, занимавший с 1989 по 1991 год должность министра оборонной промышленности СССР, умер на 92-м году жизни, сообщили в ведомстве. "На 92-м году жизни скончался член Консультативного совета Минпромторга России Борис Михайлович Белоусов", - говорится в сообщении Минпромторга. Белоусов прошел путь от старшего инженера до секретаря парткома Ижевского мотозавода, затем занимал должности заведующего отделом оборонной промышленности Удмуртского обкома КПСС и директора Ижевского механического завода. В 1980 году Белоусов стал заместителем министра оборонной промышленности СССР. Через семь лет он возглавил министерство машиностроения СССР, а с 1989 по 1991 год — министерство оборонной промышленности СССР. В 1991 году был назначен президентом Корпорации оборонной промышленности "Металхим".
