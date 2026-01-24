https://1prime.ru/20260124/ogranicheniya-866870334.html
В Госдуме объяснили причины ограничений WhatsApp* и Telegram
24.01.2026
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Ограничения против мессенджеров WhatsApp* и Telegram вводятся потому, что они не выполняют требования российского законодательства, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский в интервью для радио "Комсомольская правда"."Ни WhatsApp*, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам. Открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками", — отметил он.Политик подчеркнул, что эти сервисы не отреагировали на запросы российских властей, из-за чего в августе прошлого года пришлось ограничить голосовые вызовы.При этом Боярский уточнил, что Telegram не блокируют полностью, так как он превратился не только в мессенджер, но и в крупную соцсеть, в которую "вложены огромные силы наших граждан и СМИ".Роскомнадзор в августе начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp* в России. Как подчеркнули в ведомстве, это необходимо для противодействия преступникам, которые занимаются обманом россиян, вымогая у них деньги.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
