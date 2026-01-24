Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме объяснили причины ограничений WhatsApp* и Telegram - 24.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260124/ogranicheniya-866870334.html
В Госдуме объяснили причины ограничений WhatsApp* и Telegram
В Госдуме объяснили причины ограничений WhatsApp* и Telegram - 24.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме объяснили причины ограничений WhatsApp* и Telegram
Ограничения против мессенджеров WhatsApp* и Telegram вводятся потому, что они не выполняют требования российского законодательства, заявил глава комитета... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T23:28+0300
2026-01-24T23:28+0300
технологии
россия
whatsapp
telegram
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863122413_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_38bb7dba990a953d566ea3ac92f94b33.jpg
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Ограничения против мессенджеров WhatsApp* и Telegram вводятся потому, что они не выполняют требования российского законодательства, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский в интервью для радио "Комсомольская правда"."Ни WhatsApp*, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам. Открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками", — отметил он.Политик подчеркнул, что эти сервисы не отреагировали на запросы российских властей, из-за чего в августе прошлого года пришлось ограничить голосовые вызовы.При этом Боярский уточнил, что Telegram не блокируют полностью, так как он превратился не только в мессенджер, но и в крупную соцсеть, в которую "вложены огромные силы наших граждан и СМИ".Роскомнадзор в августе начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp* в России. Как подчеркнули в ведомстве, это необходимо для противодействия преступникам, которые занимаются обманом россиян, вымогая у них деньги.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20260120/mintsifry-866720321.html
https://1prime.ru/20251223/gosduma-865849886.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863122413_181:0:1081:675_1920x0_80_0_0_9807e3a98ca93220a32c857016425e16.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, whatsapp, telegram, госдума
Технологии, РОССИЯ, WhatsApp, Telegram, Госдума
23:28 24.01.2026
 
В Госдуме объяснили причины ограничений WhatsApp* и Telegram

Боярский: WhatsApp* и Telegram не ограничивают "из вредности"

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Ограничения против мессенджеров WhatsApp* и Telegram вводятся потому, что они не выполняют требования российского законодательства, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский в интервью для радио "Комсомольская правда".
"Ни WhatsApp*, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам. Открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками", — отметил он.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
В России создадут группу по борьбе с незаконным использованием дипфейков
20 января, 19:49
Политик подчеркнул, что эти сервисы не отреагировали на запросы российских властей, из-за чего в августе прошлого года пришлось ограничить голосовые вызовы.
При этом Боярский уточнил, что Telegram не блокируют полностью, так как он превратился не только в мессенджер, но и в крупную соцсеть, в которую "вложены огромные силы наших граждан и СМИ".
Роскомнадзор в августе начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp* в России. Как подчеркнули в ведомстве, это необходимо для противодействия преступникам, которые занимаются обманом россиян, вымогая у них деньги.
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
В Госдуме оценили возможность блокировки Telegram
23 декабря 2025, 18:53
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
ТехнологииРОССИЯWhatsAppTelegramГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала