В Госдуме объяснили причины ограничений WhatsApp* и Telegram

В Госдуме объяснили причины ограничений WhatsApp* и Telegram - 24.01.2026

В Госдуме объяснили причины ограничений WhatsApp* и Telegram

Ограничения против мессенджеров WhatsApp* и Telegram вводятся потому, что они не выполняют требования российского законодательства, заявил глава комитета... | 24.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-24T23:28+0300

2026-01-24T23:28+0300

2026-01-24T23:28+0300

технологии

россия

whatsapp

telegram

госдума

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Ограничения против мессенджеров WhatsApp* и Telegram вводятся потому, что они не выполняют требования российского законодательства, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский в интервью для радио "Комсомольская правда"."Ни WhatsApp*, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам. Открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками", — отметил он.Политик подчеркнул, что эти сервисы не отреагировали на запросы российских властей, из-за чего в августе прошлого года пришлось ограничить голосовые вызовы.При этом Боярский уточнил, что Telegram не блокируют полностью, так как он превратился не только в мессенджер, но и в крупную соцсеть, в которую "вложены огромные силы наших граждан и СМИ".Роскомнадзор в августе начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp* в России. Как подчеркнули в ведомстве, это необходимо для противодействия преступникам, которые занимаются обманом россиян, вымогая у них деньги.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

2026

Новости

