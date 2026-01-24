https://1prime.ru/20260124/orban-866864502.html

У ЕС уже есть документ об отправке войск на Украину, заявил Орбан

У ЕС уже есть документ об отправке войск на Украину, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 24 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у ЕС уже есть подписанный документ об отправке при необходимости на Украину войск, можно считать, что ЕС уже "отправился на войну". Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, Венгрия должна постараться избежать участия в ней. "Даже сейчас есть подписанное соглашение о том, что при необходимости солдаты будут отправлены на Украину. Так что Европа не собирается отправиться на войну, а уже отправилась. Она уже воюет. Вопрос только в том, как быстро последствия этого отразятся на нашей жизни", - сказал Орбан, выступая на мероприятии в венгерском Капошваре. Трансляцию вел телеканал М1. В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.

