У ЕС уже есть документ об отправке войск на Украину, заявил Орбан - 24.01.2026, ПРАЙМ
Политика
У ЕС уже есть документ об отправке войск на Украину, заявил Орбан
2026-01-24T16:32+0300
2026-01-24T16:32+0300
БУДАПЕШТ, 24 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у ЕС уже есть подписанный документ об отправке при необходимости на Украину войск, можно считать, что ЕС уже "отправился на войну". Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, Венгрия должна постараться избежать участия в ней. "Даже сейчас есть подписанное соглашение о том, что при необходимости солдаты будут отправлены на Украину. Так что Европа не собирается отправиться на войну, а уже отправилась. Она уже воюет. Вопрос только в том, как быстро последствия этого отразятся на нашей жизни", - сказал Орбан, выступая на мероприятии в венгерском Капошваре. Трансляцию вел телеканал М1. В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
16:32 24.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 24 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у ЕС уже есть подписанный документ об отправке при необходимости на Украину войск, можно считать, что ЕС уже "отправился на войну".
Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, Венгрия должна постараться избежать участия в ней.
"Даже сейчас есть подписанное соглашение о том, что при необходимости солдаты будут отправлены на Украину. Так что Европа не собирается отправиться на войну, а уже отправилась. Она уже воюет. Вопрос только в том, как быстро последствия этого отразятся на нашей жизни", - сказал Орбан, выступая на мероприятии в венгерском Капошваре. Трансляцию вел телеканал М1.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
Орбан сделал громкое заявление об Украине
