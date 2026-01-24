Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США раскрыли детали о "дискомбобуляторе", примененном в Венесуэле - 24.01.2026, ПРАЙМ
В США раскрыли детали о "дискомбобуляторе", примененном в Венесуэле
В США раскрыли детали о "дискомбобуляторе", примененном в Венесуэле - 24.01.2026, ПРАЙМ
В США раскрыли детали о "дискомбобуляторе", примененном в Венесуэле
"Секретное оружие" США, использованное при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, напоминало сильную звуковую волну, сообщает New York Post. | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T23:33+0300
2026-01-24T23:33+0300
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. "Секретное оружие" США, использованное при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, напоминало сильную звуковую волну, сообщает New York Post."В какой-то момент они запустили что-то; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри", — приводит издание слова свидетеля.По данным NYP, последствиями воздействия "дискомбобулятора" стали носовое кровотечение, рвота и сильная слабость."Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Мы даже не могли встать после этого звукового оружия — или чего бы то ни было", — рассказал очевидец.Ранее президент США Дональд Трамп в интервью New York Post заявил, что американские военные при атаке на Венесуэлу применили секретное дезориентирующее оружие. Он назвал его "дискомбобулятором" и добавил, что с радостью рассказал бы о нем подробнее, если бы мог.Операция США против ВенесуэлыВ ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. США нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против США". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
23:33 24.01.2026
 
В США раскрыли детали о "дискомбобуляторе", примененном в Венесуэле

NYP: "секретное оружие" США напоминало мощную звуковую волну

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. "Секретное оружие" США, использованное при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, напоминало сильную звуковую волну, сообщает New York Post.
"В какой-то момент они запустили что-то; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри", — приводит издание слова свидетеля.
По данным NYP, последствиями воздействия "дискомбобулятора" стали носовое кровотечение, рвота и сильная слабость.
"Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Мы даже не могли встать после этого звукового оружия — или чего бы то ни было", — рассказал очевидец.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью New York Post заявил, что американские военные при атаке на Венесуэлу применили секретное дезориентирующее оружие. Он назвал его "дискомбобулятором" и добавил, что с радостью рассказал бы о нем подробнее, если бы мог.

Операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. США нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против США". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Заголовок открываемого материала