Переговоры по Украине на второй день в Абу-Даби завершены

2026-01-24T16:00+0300

АБУ-ДАБИ, 24 янв - ПРАЙМ. Трехсторонняя рабочая встреча по Украине на второй день в Абу-Даби завершена, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу было запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Вероятными местами проведения переговоров такого уровня в Абу-Даби являются дворец Каср Аль-Ватан, отель Emirates Palaсе и другие известные площадки города-эмирата. Делегация РФ во главе с Костюковым вернулась после переговоров по Украине в отель в Абу-Даби, сообщил корреспондент агентства.

