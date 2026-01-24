Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Переговоры по Украине на второй день в Абу-Даби завершены - 24.01.2026, ПРАЙМ
Переговоры по Украине на второй день в Абу-Даби завершены
2026-01-24T16:00+0300
2026-01-24T16:00+0300
АБУ-ДАБИ, 24 янв - ПРАЙМ. Трехсторонняя рабочая встреча по Украине на второй день в Абу-Даби завершена, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу было запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Вероятными местами проведения переговоров такого уровня в Абу-Даби являются дворец Каср Аль-Ватан, отель Emirates Palaсе и другие известные площадки города-эмирата. Делегация РФ во главе с Костюковым вернулась после переговоров по Украине в отель в Абу-Даби, сообщил корреспондент агентства.
ПРАЙМ
16:00 24.01.2026
 
АБУ-ДАБИ, 24 янв - ПРАЙМ. Трехсторонняя рабочая встреча по Украине на второй день в Абу-Даби завершена, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу было запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Вероятными местами проведения переговоров такого уровня в Абу-Даби являются дворец Каср Аль-Ватан, отель Emirates Palaсе и другие известные площадки города-эмирата.
Делегация РФ во главе с Костюковым вернулась после переговоров по Украине в отель в Абу-Даби, сообщил корреспондент агентства.
 
Заголовок открываемого материала