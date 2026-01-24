https://1prime.ru/20260124/peregovory-866864661.html

В Киеве положительно оценили результаты переговоров в Абу-Даби

Украинские чиновники оценили в комментарии журналисту портала Axios Бараку Равиду состоявшиеся переговоры в Абу-Даби как "позитивные" и "конструктивные". | 24.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Украинские чиновники оценили в комментарии журналисту портала Axios Бараку Равиду состоявшиеся переговоры в Абу-Даби как "позитивные" и "конструктивные". "Украинские чиновники заявили, что трёхсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "позитивными" и "конструктивными", - написал Равид в соцсети Х.

