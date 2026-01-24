Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-24T17:29+0300
2026-01-24T17:29+0300
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Украинские чиновники оценили в комментарии журналисту портала Axios Бараку Равиду состоявшиеся переговоры в Абу-Даби как "позитивные" и "конструктивные". "Украинские чиновники заявили, что трёхсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "позитивными" и "конструктивными", - написал Равид в соцсети Х.
мировая экономика, абу-даби, киев, сша
Политика, Мировая экономика, Абу-Даби, Киев, США
17:29 24.01.2026
 
В Киеве положительно оценили результаты переговоров в Абу-Даби

На Украине оценили переговоры в Абу-Даби как позитивные и конструктивные

© Фото : Unsplash/Nick FewingsАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Абу-Даби, ОАЭ. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Украинские чиновники оценили в комментарии журналисту портала Axios Бараку Равиду состоявшиеся переговоры в Абу-Даби как "позитивные" и "конструктивные".
"Украинские чиновники заявили, что трёхсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "позитивными" и "конструктивными", - написал Равид в соцсети Х.
Флажки на столе - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Переговоры по Украине на второй день в Абу-Даби завершены
