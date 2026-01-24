Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Тайное признание". На Западе сделали громкое заявление о переговорах в ОАЭ - 24.01.2026
"Тайное признание". На Западе сделали громкое заявление о переговорах в ОАЭ
"Тайное признание". На Западе сделали громкое заявление о переговорах в ОАЭ - 24.01.2026, ПРАЙМ
"Тайное признание". На Западе сделали громкое заявление о переговорах в ОАЭ
Переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби стали тайным признанием решающей роли Москвы и Вашингтона в урегулировании конфликта, пишет... | 24.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби стали тайным признанием решающей роли Москвы и Вашингтона в урегулировании конфликта, пишет издание L`Antidiplomatico."В Абу-Даби совершается очень важный шаг: прямой трехсторонний диалог между Россией, США и Украиной. Этот беспрецедентный формат уже свидетельствует о сдвиге в дипломатическом балансе и тайном признании того, что без Вашингтона ничего нельзя решить, а без Москвы ничего нельзя урегулировать", — говорится в материале.Издание отмечает, что в текущем сценарии ЕС остается в стороне и должен признать, что исход конфликта, происходящего на его континенте, все чаще решается без его участия.Заседание трехсторонней группы состоялось вчера в Абу-Даби. На переговоры отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.В ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.
мировая экономика, россия, сша, абу-даби, украина, кирилл дмитриев, стив уиткофф, ес
Мировая экономика, РОССИЯ, США, Абу-Даби, УКРАИНА, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, ЕС
17:33 24.01.2026 (обновлено: 17:57 24.01.2026)
 
"Тайное признание". На Западе сделали громкое заявление о переговорах в ОАЭ

L`Antidiplomatico: встреча в Абу-Даби символизирует сдвиг в дипломатическом балансе

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби стали тайным признанием решающей роли Москвы и Вашингтона в урегулировании конфликта, пишет издание L`Antidiplomatico.
"В Абу-Даби совершается очень важный шаг: прямой трехсторонний диалог между Россией, США и Украиной. Этот беспрецедентный формат уже свидетельствует о сдвиге в дипломатическом балансе и тайном признании того, что без Вашингтона ничего нельзя решить, а без Москвы ничего нельзя урегулировать", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
В США рассказали о панике Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ
07:17
Издание отмечает, что в текущем сценарии ЕС остается в стороне и должен признать, что исход конфликта, происходящего на его континенте, все чаще решается без его участия.
Заседание трехсторонней группы состоялось вчера в Абу-Даби. На переговоры отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.

В ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Зеленский рассказал, что обсуждают на переговорах в Абу-Даби
Вчера, 21:18
 
Мировая экономикаРОССИЯСШААбу-ДабиУКРАИНАКирилл ДмитриевСтив УиткоффЕС
 
 
