https://1prime.ru/20260124/peregovory-866865577.html

"Тайное признание". На Западе сделали громкое заявление о переговорах в ОАЭ

"Тайное признание". На Западе сделали громкое заявление о переговорах в ОАЭ - 24.01.2026, ПРАЙМ

"Тайное признание". На Западе сделали громкое заявление о переговорах в ОАЭ

Переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби стали тайным признанием решающей роли Москвы и Вашингтона в урегулировании конфликта, пишет... | 24.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-24T17:33+0300

2026-01-24T17:33+0300

2026-01-24T17:57+0300

мировая экономика

россия

сша

абу-даби

украина

кирилл дмитриев

стив уиткофф

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863621567_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b72ebb62ae9562847d0bed0a995f6f9d.jpg

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби стали тайным признанием решающей роли Москвы и Вашингтона в урегулировании конфликта, пишет издание L`Antidiplomatico."В Абу-Даби совершается очень важный шаг: прямой трехсторонний диалог между Россией, США и Украиной. Этот беспрецедентный формат уже свидетельствует о сдвиге в дипломатическом балансе и тайном признании того, что без Вашингтона ничего нельзя решить, а без Москвы ничего нельзя урегулировать", — говорится в материале.Издание отмечает, что в текущем сценарии ЕС остается в стороне и должен признать, что исход конфликта, происходящего на его континенте, все чаще решается без его участия.Заседание трехсторонней группы состоялось вчера в Абу-Даби. На переговоры отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.В ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.

https://1prime.ru/20260124/zelenskiy-866857078.html

https://1prime.ru/20260123/zelenskiy-866847917.html

сша

абу-даби

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, абу-даби, украина, кирилл дмитриев, стив уиткофф, ес