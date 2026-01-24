https://1prime.ru/20260124/peregovory-866867894.html

Новый раунд переговоров в Абу-Даби пройдет 1 февраля, пишет Axios

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Переговоры РФ, США и Украины могут возобновиться в следующее воскресенье в Абу-Даби, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника. "Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной возобновятся в следующее воскресенье в Абу-Даби", - написал он в социальной сети X.

