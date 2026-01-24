Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый раунд переговоров в Абу-Даби пройдет 1 февраля, пишет Axios - 24.01.2026
Новый раунд переговоров в Абу-Даби пройдет 1 февраля, пишет Axios
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Переговоры РФ, США и Украины могут возобновиться в следующее воскресенье в Абу-Даби, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника. "Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной возобновятся в следующее воскресенье в Абу-Даби", - написал он в социальной сети X.
россия, мировая экономика, рф, украина, сша
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, США
20:20 24.01.2026 (обновлено: 20:22 24.01.2026)
 
© Фото : Unsplash/Kevin JDАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Абу-Даби, ОАЭ. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kevin JD
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Переговоры РФ, США и Украины могут возобновиться в следующее воскресенье в Абу-Даби, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
"Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной возобновятся в следующее воскресенье в Абу-Даби", - написал он в социальной сети X.
