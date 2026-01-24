https://1prime.ru/20260124/plan-866865842.html

"Что с вами не так?" Новый план ЕС по Украине вызвал удивление на Западе

"Что с вами не так?" Новый план ЕС по Украине вызвал удивление на Западе - 24.01.2026, ПРАЙМ

"Что с вами не так?" Новый план ЕС по Украине вызвал удивление на Западе

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович усомнился в здравомыслии европейских лидеров из-за плана ЕС потратить 800 миллиардов долларов... | 24.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-24T17:37+0300

2026-01-24T17:37+0300

2026-01-24T17:37+0300

мировая экономика

запад

украина

сша

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg

МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович усомнился в здравомыслии европейских лидеров из-за плана ЕС потратить 800 миллиардов долларов на восстановление Украины."Уважаемые еврократы, господин Мерц и господин Макрон! Вы уже отправили этому человеку 200 миллиардов из денег вашего народа. Вы обещали еще 90 миллиардов. Теперь вы хотите привлечь еще 800 миллиардов в течение следующего десятилетия. Что с вами не так?!" — написал он в соцсети Х.Подробности об этой инициативе накануне написало издание Politico. Отмечается, что документ содержит 18 страниц и представляет собой десятилетний план, гарантирующий восстановление Украины и быстрый путь к членству в ЕС. План является частью мирного соглашения из 20 пунктов, которое США пытаются согласовать с Москвой и Киевом.

https://1prime.ru/20260122/zelenskiy-866806122.html

запад

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, украина, сша, ес