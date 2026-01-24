Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260124/plan-866865842.html
"Что с вами не так?" Новый план ЕС по Украине вызвал удивление на Западе
2026-01-24T17:37+0300
2026-01-24T17:37+0300
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович усомнился в здравомыслии европейских лидеров из-за плана ЕС потратить 800 миллиардов долларов на восстановление Украины."Уважаемые еврократы, господин Мерц и господин Макрон! Вы уже отправили этому человеку 200 миллиардов из денег вашего народа. Вы обещали еще 90 миллиардов. Теперь вы хотите привлечь еще 800 миллиардов в течение следующего десятилетия. Что с вами не так?!" — написал он в соцсети Х.Подробности об этой инициативе накануне написало издание Politico. Отмечается, что документ содержит 18 страниц и представляет собой десятилетний план, гарантирующий восстановление Украины и быстрый путь к членству в ЕС. План является частью мирного соглашения из 20 пунктов, которое США пытаются согласовать с Москвой и Киевом.
17:37 24.01.2026
 
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович усомнился в здравомыслии европейских лидеров из-за плана ЕС потратить 800 миллиардов долларов на восстановление Украины.
"Уважаемые еврократы, господин Мерц и господин Макрон! Вы уже отправили этому человеку 200 миллиардов из денег вашего народа. Вы обещали еще 90 миллиардов. Теперь вы хотите привлечь еще 800 миллиардов в течение следующего десятилетия. Что с вами не так?!" — написал он в соцсети Х.
Подробности об этой инициативе накануне написало издание Politico. Отмечается, что документ содержит 18 страниц и представляет собой десятилетний план, гарантирующий восстановление Украины и быстрый путь к членству в ЕС.
План является частью мирного соглашения из 20 пунктов, которое США пытаются согласовать с Москвой и Киевом.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Зеленский сорвался перед лидерами ЕС после встречи с Трампом
22 января, 23:16
 
