"Что с вами не так?" Новый план ЕС по Украине вызвал удивление на Западе
"Что с вами не так?" Новый план ЕС по Украине вызвал удивление на Западе - 24.01.2026, ПРАЙМ
"Что с вами не так?" Новый план ЕС по Украине вызвал удивление на Западе
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович усомнился в здравомыслии европейских лидеров из-за плана ЕС потратить 800 миллиардов долларов
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович усомнился в здравомыслии европейских лидеров из-за плана ЕС потратить 800 миллиардов долларов на восстановление Украины."Уважаемые еврократы, господин Мерц и господин Макрон! Вы уже отправили этому человеку 200 миллиардов из денег вашего народа. Вы обещали еще 90 миллиардов. Теперь вы хотите привлечь еще 800 миллиардов в течение следующего десятилетия. Что с вами не так?!" — написал он в соцсети Х.Подробности об этой инициативе накануне написало издание Politico. Отмечается, что документ содержит 18 страниц и представляет собой десятилетний план, гарантирующий восстановление Украины и быстрый путь к членству в ЕС. План является частью мирного соглашения из 20 пунктов, которое США пытаются согласовать с Москвой и Киевом.
