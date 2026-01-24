Исследование показало, какие крупные покупки россияне планируют в 2026 году

https://1prime.ru/20260124/pokupki-866862501.html

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Почти треть россиян (29%) на фоне прогнозов о снижении ключевой ставки планируют в 2026 году совершить крупные покупки, в числе которых приобретение недвижимости и авто, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Ожидания смягчения денежно-кредитной политики заметно меняют финансовое поведение россиян. Так, 29% опрошенных заявили, что в 2026 году планируют активные финансовые решения, которые ранее откладывали... Речь в первую очередь идет о приобретении недвижимости, автомобилей и дорогостоящих товаров длительного пользования", - выяснили аналитики, опросив три тысячи россиян. Также те, кто планирует активные финансовые решения, намерены пересмотреть структуру сбережений, постепенно выводя средства из вкладов и высоколиквидных инструментов в пользу альтернативных способов использования капитала. По данным исследования, 27% занимают умеренно оптимистичную позицию и допускают такие покупки при условии дальнейшего снижения ключевой ставки и стабилизации доходов. "При этом 21% по-прежнему придерживаются выжидательной стратегии, предпочитая накапливать сбережения и не брать на себя долгосрочные обязательства, а оставшиеся 23% затруднились с оценкой и заявили, что их планы будут напрямую зависеть от фактических решений Банка России в течение года", - сообщают аналитики. Россияне также обозначили ключевые факторы, которые удерживают их от активных финансовых действий: 41% опасаются, что снижение ставки может оказаться более медленным, чем ожидается рынком, 33% указывают на нестабильность доходов, 26% выражают обеспокоенность ростом цен на недвижимость и автомобили. Однако россияне уже корректируют финансовые планы на 2026 год на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики. Большинство - 36% - закладывают крупные покупки в среднесрочное планирование, а 29% пересматривают структуру расходов, высвобождая средства для приоритетных трат. "Еще 20% заранее анализируют ипотечные и автокредитные программы, рассчитывая зафиксировать более выгодные условия при снижении ставок, а 15% перераспределяют сбережения между инструментами, снижая долю краткосрочных вкладов и готовясь к переходу в более доходные решения по мере изменения рыночной конъюнктуры",- посчитали аналитики. Исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак отметил, что россияне постепенно выходят из режима ожидания после напряженных 2024 и 2025 годов. "Прогнозы по снижению ключевой ставки до 12% в 2026 году в рамках базового сценария формируют у граждан ощущение "окна возможностей" для отложенных решений, прежде всего в сегменте недвижимости и крупных покупок", - заключил он.

