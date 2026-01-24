https://1prime.ru/20260124/politsiya-866864228.html
Полиция задержала мужчину, укусившего бывшую подругу и уехавшего на ее авто
Полиция задержала мужчину, укусившего бывшую подругу и уехавшего на ее авто - 24.01.2026, ПРАЙМ
Полиция задержала мужчину, укусившего бывшую подругу и уехавшего на ее авто
Полиция задержала москвича, который в первый день нового года отобрал ключи от иномарки у своей бывшей подруги в Ленинградской области, предварительно укусив её | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24
2026-01-24T17:04+0300
2026-01-24T17:04+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - ПРАЙМ. Полиция задержала москвича, который в первый день нового года отобрал ключи от иномарки у своей бывшей подруги в Ленинградской области, предварительно укусив её за щеку, а затем уехал на автомобиле женщины, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается в релизе, 1 января в полицию Тосненского района Ленинградской области обратилась местная жительница, которая рассказала, что в парадной её дома в Тосно бывший сожитель "накинулся на нее, укусил за щеку, отобрал мобильный телефон, ключи от автомобиля Opel Astra и на ее же автомобиле скрылся". Уголовное дело было возбуждено по статье о грабеже (часть 2 статьи 161 УК РФ). "Двадцать третьего января ... в ходе рабочей командировки в Москву по подозрению в нападении задержан неработающий 28-летний москвич", - говорится в сообщении. Отмечается, что похищенное изъято.
