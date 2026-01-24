https://1prime.ru/20260124/politsiya-866864228.html

Полиция задержала мужчину, укусившего бывшую подругу и уехавшего на ее авто

Полиция задержала мужчину, укусившего бывшую подругу и уехавшего на ее авто - 24.01.2026, ПРАЙМ

Полиция задержала мужчину, укусившего бывшую подругу и уехавшего на ее авто

Полиция задержала москвича, который в первый день нового года отобрал ключи от иномарки у своей бывшей подруги в Ленинградской области, предварительно укусив её | 24.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-24T17:04+0300

2026-01-24T17:04+0300

2026-01-24T17:04+0300

происшествия

бизнес

общество

россия

ленинградская область

москва

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/10/858524819_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_fa6383234f582b1687eefd66347511e8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - ПРАЙМ. Полиция задержала москвича, который в первый день нового года отобрал ключи от иномарки у своей бывшей подруги в Ленинградской области, предварительно укусив её за щеку, а затем уехал на автомобиле женщины, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается в релизе, 1 января в полицию Тосненского района Ленинградской области обратилась местная жительница, которая рассказала, что в парадной её дома в Тосно бывший сожитель "накинулся на нее, укусил за щеку, отобрал мобильный телефон, ключи от автомобиля Opel Astra и на ее же автомобиле скрылся". Уголовное дело было возбуждено по статье о грабеже (часть 2 статьи 161 УК РФ). "Двадцать третьего января ... в ходе рабочей командировки в Москву по подозрению в нападении задержан неработающий 28-летний москвич", - говорится в сообщении. Отмечается, что похищенное изъято.

https://1prime.ru/20260124/gruzoviki-866863456.html

ленинградская область

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, ленинградская область, москва, рф