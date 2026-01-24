Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Полиция задержала мужчину, укусившего бывшую подругу и уехавшего на ее авто - 24.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260124/politsiya-866864228.html
Полиция задержала мужчину, укусившего бывшую подругу и уехавшего на ее авто
Полиция задержала мужчину, укусившего бывшую подругу и уехавшего на ее авто - 24.01.2026, ПРАЙМ
Полиция задержала мужчину, укусившего бывшую подругу и уехавшего на ее авто
Полиция задержала москвича, который в первый день нового года отобрал ключи от иномарки у своей бывшей подруги в Ленинградской области, предварительно укусив её | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T17:04+0300
2026-01-24T17:04+0300
происшествия
бизнес
общество
россия
ленинградская область
москва
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/10/858524819_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_fa6383234f582b1687eefd66347511e8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - ПРАЙМ. Полиция задержала москвича, который в первый день нового года отобрал ключи от иномарки у своей бывшей подруги в Ленинградской области, предварительно укусив её за щеку, а затем уехал на автомобиле женщины, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается в релизе, 1 января в полицию Тосненского района Ленинградской области обратилась местная жительница, которая рассказала, что в парадной её дома в Тосно бывший сожитель "накинулся на нее, укусил за щеку, отобрал мобильный телефон, ключи от автомобиля Opel Astra и на ее же автомобиле скрылся". Уголовное дело было возбуждено по статье о грабеже (часть 2 статьи 161 УК РФ). "Двадцать третьего января ... в ходе рабочей командировки в Москву по подозрению в нападении задержан неработающий 28-летний москвич", - говорится в сообщении. Отмечается, что похищенное изъято.
https://1prime.ru/20260124/gruzoviki-866863456.html
ленинградская область
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/10/858524819_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_fe13953762941e7a05f2b5ca754891da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, ленинградская область, москва, рф
Происшествия, Бизнес, Общество , РОССИЯ, Ленинградская область, МОСКВА, РФ
17:04 24.01.2026
 
Полиция задержала мужчину, укусившего бывшую подругу и уехавшего на ее авто

Полиция задержала москвича, укусившего бывшую подругу в Ленобласти и уехавшего на ее авто

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - ПРАЙМ. Полиция задержала москвича, который в первый день нового года отобрал ключи от иномарки у своей бывшей подруги в Ленинградской области, предварительно укусив её за щеку, а затем уехал на автомобиле женщины, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается в релизе, 1 января в полицию Тосненского района Ленинградской области обратилась местная жительница, которая рассказала, что в парадной её дома в Тосно бывший сожитель "накинулся на нее, укусил за щеку, отобрал мобильный телефон, ключи от автомобиля Opel Astra и на ее же автомобиле скрылся".
Уголовное дело было возбуждено по статье о грабеже (часть 2 статьи 161 УК РФ).
"Двадцать третьего января ... в ходе рабочей командировки в Москву по подозрению в нападении задержан неработающий 28-летний москвич", - говорится в сообщении.
Отмечается, что похищенное изъято.
Ситуация в Южной Осетии - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
На границе с Южной Осетией приостановили движение грузовиков
16:20
 
ПроисшествияБизнесОбществоРОССИЯЛенинградская областьМОСКВАРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала