https://1prime.ru/20260124/pravitelstvo-866861571.html
Правительство профинансирует международное сотрудничество Роспотребнадзора
Правительство профинансирует международное сотрудничество Роспотребнадзора - 24.01.2026, ПРАЙМ
Правительство профинансирует международное сотрудничество Роспотребнадзора
Правительство РФ выделит Роспотребнадзору в 2026-2028 годах средства на развитие сотрудничества со странами Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии в... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T13:03+0300
2026-01-24T13:03+0300
2026-01-24T13:03+0300
бизнес
россия
рф
восточная европа
роспотребнадзор
закавказье
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/76/839927682_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_f42b6ff0f7626ed583bdca640ce5aa5d.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит Роспотребнадзору в 2026-2028 годах средства на развитие сотрудничества со странами Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, сообщается на сайте кабмина РФ. "О выделении Роспотребнадзору в 2026–2028 годах зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий по развитию сотрудничества со странами Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии и другими государствами в обеспечении санитарной охраны территории, а также в укреплении региональной системы реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера... Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
рф
восточная европа
закавказье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/76/839927682_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_9a268e1702a217aed43cf2494c96fb20.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, восточная европа, роспотребнадзор, закавказье
Бизнес, РОССИЯ, РФ, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, Роспотребнадзор, Закавказье
Правительство профинансирует международное сотрудничество Роспотребнадзора
Правительство выделит Роспотребнадзору средства на международное сотрудничество