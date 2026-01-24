https://1prime.ru/20260124/pravitelstvo-866861571.html

Правительство профинансирует международное сотрудничество Роспотребнадзора

2026-01-24T13:03+0300

бизнес

россия

рф

восточная европа

роспотребнадзор

закавказье

https://cdnn.1prime.ru/img/83992/76/839927682_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_f42b6ff0f7626ed583bdca640ce5aa5d.jpg

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит Роспотребнадзору в 2026-2028 годах средства на развитие сотрудничества со странами Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, сообщается на сайте кабмина РФ. "О выделении Роспотребнадзору в 2026–2028 годах зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий по развитию сотрудничества со странами Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии и другими государствами в обеспечении санитарной охраны территории, а также в укреплении региональной системы реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера... Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

бизнес, россия, рф, восточная европа, роспотребнадзор, закавказье