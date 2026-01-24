Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
24.01.2026
Правительство профинансирует международное сотрудничество Роспотребнадзора
Правительство профинансирует международное сотрудничество Роспотребнадзора - 24.01.2026, ПРАЙМ
Правительство профинансирует международное сотрудничество Роспотребнадзора
Правительство РФ выделит Роспотребнадзору в 2026-2028 годах средства на развитие сотрудничества со странами Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии в... | 24.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит Роспотребнадзору в 2026-2028 годах средства на развитие сотрудничества со странами Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, сообщается на сайте кабмина РФ. "О выделении Роспотребнадзору в 2026–2028 годах зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий по развитию сотрудничества со странами Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии и другими государствами в обеспечении санитарной охраны территории, а также в укреплении региональной системы реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера... Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
13:03 24.01.2026
 
Правительство профинансирует международное сотрудничество Роспотребнадзора

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит Роспотребнадзору в 2026-2028 годах средства на развитие сотрудничества со странами Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, сообщается на сайте кабмина РФ.
"О выделении Роспотребнадзору в 2026–2028 годах зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий по развитию сотрудничества со странами Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии и другими государствами в обеспечении санитарной охраны территории, а также в укреплении региональной системы реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера... Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
 
