Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама обсудили перспективы сотрудничества

2026-01-24T17:55+0300

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом обсудил перспективы дальнейшего российско-вьетнамского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. Были обсуждены перспективы дальнейшего российско-вьетнамского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях", - говорится в сообщении.

