В Абу-Даби возобновились переговоры по Украине, пишут СМИ

2026-01-24T13:01+0300

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Переговоры по Украине возобновились в Абу-Даби, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источник. "Переговоры между Украиной и Россией возобновляются в Абу-Даби", - говорится в публикации. В пятницу в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.

