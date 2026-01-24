https://1prime.ru/20260124/reyter-866861420.html
В Абу-Даби возобновились переговоры по Украине, пишут СМИ
2026-01-24T13:01+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863621567_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b72ebb62ae9562847d0bed0a995f6f9d.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Переговоры по Украине возобновились в Абу-Даби, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источник. "Переговоры между Украиной и Россией возобновляются в Абу-Даби", - говорится в публикации. В пятницу в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
