Роскомнадзор может заблокировать сайты готовых домашних заданий
Роскомнадзор может заблокировать сайты готовых домашних заданий - 24.01.2026, ПРАЙМ
Роскомнадзор может заблокировать сайты готовых домашних заданий
Роскомнадзор может получить полномочия для блокировки готовых домашних заданий в интернете, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T22:13+0300
2026-01-24T22:13+0300
2026-01-24T22:13+0300
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Роскомнадзор может получить полномочия для блокировки готовых домашних заданий в интернете, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. Ведомство подготовило законопроект по блокировке в интернете готовых домашних заданий из учебников и пособий. "Предполагается, что в случае размещения на сайтах готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, КИМ и решений к ним доступ к ним будет оперативно блокироваться Роскомнадзором", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор может заблокировать сайты готовых домашних заданий
