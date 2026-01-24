Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскомнадзор может заблокировать сайты готовых домашних заданий - 24.01.2026
Роскомнадзор может заблокировать сайты готовых домашних заданий
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Роскомнадзор может получить полномочия для блокировки готовых домашних заданий в интернете, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. Ведомство подготовило законопроект по блокировке в интернете готовых домашних заданий из учебников и пособий. "Предполагается, что в случае размещения на сайтах готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, КИМ и решений к ним доступ к ним будет оперативно блокироваться Роскомнадзором", - говорится в сообщении.
22:13 24.01.2026
 
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Роскомнадзор может получить полномочия для блокировки готовых домашних заданий в интернете, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ.
Ведомство подготовило законопроект по блокировке в интернете готовых домашних заданий из учебников и пособий.
"Предполагается, что в случае размещения на сайтах готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, КИМ и решений к ним доступ к ним будет оперативно блокироваться Роскомнадзором", - говорится в сообщении.
