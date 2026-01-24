https://1prime.ru/20260124/roskomnadzor-866869615.html

Роскомнадзор может заблокировать сайты готовых домашних заданий

2026-01-24T22:13+0300

происшествия

россия

рф

роскомнадзор

минпросвещения

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Роскомнадзор может получить полномочия для блокировки готовых домашних заданий в интернете, сообщили РИА Новости в Минпросвещения РФ. Ведомство подготовило законопроект по блокировке в интернете готовых домашних заданий из учебников и пособий. "Предполагается, что в случае размещения на сайтах готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, КИМ и решений к ним доступ к ним будет оперативно блокироваться Роскомнадзором", - говорится в сообщении.

рф

2026

россия, рф, роскомнадзор, минпросвещения