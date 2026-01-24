https://1prime.ru/20260124/rossija-866854052.html

В России с 1 февраля проиндексируют несколько десятков пособий и выплат

2026-01-24T03:33+0300

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. В России с 1 февраля будут проиндексированы на 5,6% более 40 пособий и выплат, в том числе материнский капитал и денежная выплата для федеральных льготников, а также вступят в силу законы о защите прав потребителей в части возврата техники и взыскания штрафов и расширении полномочий правительства РФ по регулированию электроэнергетики и жилищной сферы на отдельных территориях, где действуют спецрежимы, выяснило РИА Новости. Более 40 различных выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы в России на 5,6% с 1 февраля, в том числе материнский капитал, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников и другие. Кроме того, будет установлено новое правило, согласно которому при расчете компенсации за возврат некачественного технически сложного товара будет учитываться степень его износа и год выпуска. Потребитель сможет получить разницу между ценой покупки и стоимостью аналогичного товара с сопоставимым износом. Исключение сделано для случаев, когда продавец умышленно ввел покупателя в заблуждение. Также с 1 февраля будут установлены случаи, когда не взыскивается штраф в размере 50% от суммы, присужденной потребителю, в частности, если требование не было удовлетворено по вине самого потребителя или из-за срыва поставок контрагентом продавца, при условии его добросовестного выбора. Штраф не будет применяться и при заключении медиативного соглашения до суда, если продавец его не нарушил. Помимо этого, вступит в силу закон, позволяющий правительству РФ устанавливать особенности регулирования электроэнергетики, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и связанных с ними жилищных отношений на отдельных территориях в период проведения контртеррористической операции (КТО) и введения других спецрежимов. Так, кабмин сможет определять перечень регионов (частей их территорий), где устанавливаются особенности применения положений законодательства в области электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, жилищного законодательства, и период их применения. Закон позволит правительству в таких ситуациях, в частности, определять особенности ценообразования в этих сферах; а также особенности работы оптового и розничных рынков электроэнергии, исполнения требований к обеспечению надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Также 1 февраля вступит в силу закон, определяющий правовое положение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест". Документ закрепляет его цели, структуру, организационные основы и статус единственного национального общества Красного Креста на территории РФ, являющегося частью международного движения. Кроме того, вступит в силу закон, наделяющий МИД России полномочиями по осуществлению аккредитации представителей дипломатического и консульского корпуса, должностных лиц международных организаций и их представительств на территории РФ и выдачу им аккредитационных документов. Министерство также будет наделено полномочиями по установлению порядка аккредитации, формы аккредитационных документов, а также формы аккредитационной анкеты.

