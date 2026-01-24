Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Пакистан начали переговоры о запуске прямых рейсов - 24.01.2026, ПРАЙМ
Россия и Пакистан начали переговоры о запуске прямых рейсов
Пакистан и Россия начали переговоры о запуске прямых рейсов, заявил РИА Новости пакистанский посол в Москве Файсал Нияз Тирмизи. | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T03:39+0300
2026-01-24T05:02+0300
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Пакистан и Россия начали переговоры о запуске прямых рейсов, заявил РИА Новости пакистанский посол в Москве Файсал Нияз Тирмизи. В ноябре 2025 года министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что Россия и Пакистан планируют развивать туристический потенциал двух стран, в будущем расширение туристического потока даст возможность запустить прямое авиасообщение между государствами. Он отметил, что со стороны пакистанских граждан есть высокий интерес к посещению РФ, а туристические компании исламской республики заинтересованы в сотрудничестве с российскими коллегами. "Мы находимся в контакте по этому вопросу. Переговоры начались. Когда будет больше контактов между людьми, между бизнесом, больше проектов, тогда будут и прямые перелеты", - сказал агентству посол.
03:39 24.01.2026 (обновлено: 05:02 24.01.2026)
 
Россия и Пакистан начали переговоры о запуске прямых рейсов

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Пакистан и Россия начали переговоры о запуске прямых рейсов, заявил РИА Новости пакистанский посол в Москве Файсал Нияз Тирмизи.
В ноябре 2025 года министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что Россия и Пакистан планируют развивать туристический потенциал двух стран, в будущем расширение туристического потока даст возможность запустить прямое авиасообщение между государствами. Он отметил, что со стороны пакистанских граждан есть высокий интерес к посещению РФ, а туристические компании исламской республики заинтересованы в сотрудничестве с российскими коллегами.
"Мы находимся в контакте по этому вопросу. Переговоры начались. Когда будет больше контактов между людьми, между бизнесом, больше проектов, тогда будут и прямые перелеты", - сказал агентству посол.
 
Заголовок открываемого материала