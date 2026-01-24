https://1prime.ru/20260124/rossija-866854157.html
Россия и Пакистан начали переговоры о запуске прямых рейсов
Россия и Пакистан начали переговоры о запуске прямых рейсов - 24.01.2026, ПРАЙМ
Россия и Пакистан начали переговоры о запуске прямых рейсов
Пакистан и Россия начали переговоры о запуске прямых рейсов, заявил РИА Новости пакистанский посол в Москве Файсал Нияз Тирмизи. | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T03:39+0300
2026-01-24T03:39+0300
2026-01-24T05:02+0300
бизнес
россия
пакистан
рф
москва
сергей цивилев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866854157.jpg?1769220173
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Пакистан и Россия начали переговоры о запуске прямых рейсов, заявил РИА Новости пакистанский посол в Москве Файсал Нияз Тирмизи. В ноябре 2025 года министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что Россия и Пакистан планируют развивать туристический потенциал двух стран, в будущем расширение туристического потока даст возможность запустить прямое авиасообщение между государствами. Он отметил, что со стороны пакистанских граждан есть высокий интерес к посещению РФ, а туристические компании исламской республики заинтересованы в сотрудничестве с российскими коллегами. "Мы находимся в контакте по этому вопросу. Переговоры начались. Когда будет больше контактов между людьми, между бизнесом, больше проектов, тогда будут и прямые перелеты", - сказал агентству посол.
пакистан
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, пакистан, рф, москва, сергей цивилев
Бизнес, РОССИЯ, ПАКИСТАН, РФ, МОСКВА, Сергей Цивилев
Россия и Пакистан начали переговоры о запуске прямых рейсов
РИА Новости: Пакистан и Россия начали переговоры о запуске прямых рейсов
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Пакистан и Россия начали переговоры о запуске прямых рейсов, заявил РИА Новости пакистанский посол в Москве Файсал Нияз Тирмизи.
В ноябре 2025 года министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что Россия и Пакистан планируют развивать туристический потенциал двух стран, в будущем расширение туристического потока даст возможность запустить прямое авиасообщение между государствами. Он отметил, что со стороны пакистанских граждан есть высокий интерес к посещению РФ, а туристические компании исламской республики заинтересованы в сотрудничестве с российскими коллегами.
"Мы находимся в контакте по этому вопросу. Переговоры начались. Когда будет больше контактов между людьми, между бизнесом, больше проектов, тогда будут и прямые перелеты", - сказал агентству посол.